Roušky budeme nosit jako v Asii, předpovídá ředitel firmy Pardam | E15.cz

Jak to bylo s kapacitami českých výrobců během koronavirové krize? Byly dostatečně využité?

Naše firma měla kapacitu poměrně malou, takže jsme ji museli výrazně navyšovat. Do krize, respektive pandemie, pro nás byly respirátory takový okrajový, referenční produkt, o který moc nebyl zájem. Na trhu ochranných pomůcek dominovaly výrobky zavedených firem. V souvislosti s koronavirem ale i u nás poptávka enormně vzrostla.

Zhruba kolikanásobně?

Pro srovnání: za minulý rok jsme rozdali jako vzorky asi tři tisíce respirátorů. A dnešní poptávky se pohybují ve statisících až milionech kusů. Což ale také nemusí nic znamenat. Když potom dojde na lámání chleba, tak zájemci často couvají a objemy se zase upravují.

Podařilo se vám tedy rychle produkci navyšovat?

Ještě v lednu jsme měli kapacitu kolem pěti tisíc respirátorů měsíčně, dneska je to 50 tisíc týdně. Koncem května plánujeme kolem 125 tisíc týdne. Investujeme do nových zvlákňovacích strojů i linek na výrobu respirátoru BreaSAFE a zároveň vyvíjíme nové produkty.

Myslíte, že takové zvýšení výroby vydrží i do budoucna?

Koronavirová krize změnila vnímání tohoto produktu. Je velmi pravděpodobné, že lidé změní způsob myšlení a přístup ke své ochraně. Když půjdou do metra, do letadla nebo do nemocnice, tak budou chtít nosit respirátor, roušku nebo alespoň nějaké zakrytí obličeje. Stane se to určitým standardem a našim úkolem je přinášet na trh produkty, které budou lidi chránit, ale nebudou je příliš obtěžovat. I proto vidíme budoucnost například ve speciálních filtračních vložkách z nanomembrány, které lze vkládat do „kapsových“ roušek, co si lidé mohou ušít i sami.