Kvůli Německu hrozí energetická katastrofa, v Česku jí výrazně pocítíme, říká ekonom Křeček | E15.cz

Česko je ekonomicky další spolkovou zemí Německa, ceny rostou už teď, dopad to bude mít na firmy i domácnosti, říká ekonom Štěpán Křeček. Mluví o nové strategii Německa v energetice. Země v roce 2022 uzavře všech svých 17 jaderných elektráren a do roku 2038 chce skončit i s provozem těch uhelných. „Je to energetická katastrofa, kterou Češi výrazně pocítí na koncových cenách elektřiny,“ vysvětluje v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Tuzemská ekonomika se zatím trendům nepřizpůsobuje – z obnovitelných zdrojů pochází jen 8 procent vyrobené energie. Podívejte se na rozhovor.