Lidé se budou přesouvat do nájmů, říká investor do činžovních domů Kořínek | E15.cz

Z nájemních bytů se stalo žádané zboží pro individuální investory i pro větší hráče. Co lze od tohoto byznysu čekat, popsal Jakub Kořínek, spolumajitel Fondu českého bydlení.

Co se v letošním roce změnilo pro investory vašeho typu?

Naše investiční strategie, systém správy portfolia a celá organizační struktura byly budovány tak, aby měly co nejlepší odolnost vůči výkyvům na trhu. Zaměřili jsme se proto na oblast regionálního bydlení.

Letošní rok však určitě několik změn přinesl. Dobrým příkladem je zhroucení trhu krátkodobých nájmů v turisticky atraktivních lokalitách. Tento segment realitního trhu se bude ještě dlouho vzpamatovávat a nepochybně dojde k výrazným korekcím budoucích očekávání. Pro investory zaměřené na dlouhodobé nájmy mohl naopak letošní rok vygenerovat mnoho zajímavých příležitostí.

Jaké faktory aktuálně utvářejí bytový trh?

Letošní rok se pro velkou část společnosti nesl ve znamení nejistoty. V kombinaci s dlouhodobě klesající dostupností vlastnického bydlení to může znamenat jediné – zvýšení poptávky po nájmech a rozvoj trhu nájemního bydlení. Podíl nájemního bydlení je v Česku historicky na poměrně nízké úrovni.

To by se ale mohlo brzy změnit. Stačí se podívat na záměry velkých developerů, kteří již nyní plánují významnou část své produkce vyčleňovat právě pro nájemní bydlení. To je poměrně nový fenomén, který nemá v porevoluční historii Česka obdoby.

Jak velké riziko pro investory do nájemního bydlení představuje očekávaný růst nezaměstnanosti a sociální nejistoty?

Lze očekávat, že mnoho zájemců o koupi bytu zvolí v době nejistoty spíše vyčkávací taktiku a dočasně sáhne právě po nájemním bydlení. Náš fond působí zejména v krajských a okresních městech, ve kterých je v oblasti nájemního bydlení dlouhodobě patrný výrazný převis poptávky nad nabídkou a není proto problém byty obsadit novými nájemníky.

Jaké investice chystáte na rok 2021?

Objemově cílíme na nižší až střední stovky milionů korun, přičemž máme vypracovanou strategii také pro větší nebo menší objem investic. Vše bude pochopitelně záležet také na tom, jaká bude situace na kapitálovém trhu a na sentimentu investorů. Pozitivní zprávou je, že máme přístup k zajímavým investičním projektům a rozhodně nehrozí, že bychom neměli co kupovat.