Jak se prodávají letadla za stovky milionů? Co vše si můžete u svého stroje navolit? A jak dlouho si na něj počkáte? O tom vypráví Duncan van de Velde, viceprezident pro evropské prodeje společnosti Textron Aviation, pod kterou spadají výrobci, jako je Cessna nebo Beechcraft. Do Prahy přiletěl představit největší byzjet firmy, Cessnu Citation Longitude.

V Praze má skupina Textron Aviation servisní služby pro letadla Cessna a Beechcraft. K Česku vás váže ale i to, že tady společnost GE Aviation vyvíjí nový motor pro váš připravovaný vrtulový cestovní letoun Beechcraft Denali. Jak to s vývojem vypadá?

Máme již tři létající prototypy a všechny parametry překonávají naše očekávání.

Takže termín předpokládané certifikace letadla a uvedení do provozu v roce 2025 stále platí?

Usilujeme o to.

S tímto letadlem se odchylujete od toho, co jste zákazníkům dosud nabízeli. Koho by mělo letadlo zaujmout?

Je to segment, ve kterém samozřejmě nabízíme Cessnu Caravan, ale všimli jsme si, že lidé hledají i něco trochu jiného. Denali je letadlo, které je velmi snadné pilotovat. Je to od základu nový design. Má vevnitř spoustu místa, obrovská okna, velké dveře na zádi, toaletu… Založili jsme toto letadlo na podnětech našich zákazníků. Je poháněné pouze jedním motorem, ale když jste uvnitř, tak si toho nevšimnete. Vybavili jsme ho funkcemi, jako je automatické přistávání – když se něco stane, prostě zmáčknete tlačítko a letadlo automaticky přistane.

Zdůrazňujete snadné ovládání, je tedy Denali spíš letadlem pro soukromé majitele, kteří budou i sami pilotovat, na rozdíl třeba od byzjetů, jež si uživatelé častěji pronajímají nebo jež sdílejí?

Říkám tomu, že je to velmi poslušné letadlo. Je snadné s ním letět. Pokud víte, co máte dělat, tak se v kokpitu rychle zorientujete. Mnoho technologií Denali přejímá od našich větších letadel. Cessnu Longitude, která létá rychlostí 900 kilometrů za hodinu, pilotuje dvoučlenná posádka, v Denali mohou být také dva piloti, ale je navrženo tak, aby jej mohl pilotovat jeden člověk sám.

Kdo tedy má být typický zájemce o Beechcraft Denali?

Velmi typicky to bude vlastník, který je zároveň i pilot. Tedy někdo, kdo hodně cestuje, a zároveň chce mít plnou kontrolu, chce pilotovat sám. Nebo někdo, kdo potřebuje letadlo schopné přistávat na krátkých ranvejích, aby mohl přistát blíže továrně, kanceláři nebo jinému cíli. A je to samozřejmě letadlo, s nímž můžete vzít o víkendu rodinu do Saint-Tropez. A to je zákaznická základna, o kterou se zajímáme.

Koronavirová pandemie vyvolala prudký růst zájmu o soukromé létání. Tento boom ale již částečně opadl. Jak se bude poptávka vyvíjet dál?

Když přišel covid, někteří lidé stále potřebovali cestovat, ale aerolinky nemohly létat. Takže do privátního letectví přišlo mnoho nových zákazníků. A když zjistili, co to pro ně znamená, co to může přinést jejich podnikání, začali se zajímat, jaké to je vlastnit a provozovat letadlo. Výsledkem byl úžasný rok 2022. Nyní se trh stabilizuje. A je to vlastně dobře. Poptávka předtím byla tak silná, že pro nás bylo obtížné jí vyhovět. Pokud prodáváte letadla s dodáním za čtyři, pět let, je to prostě příliš dlouho. Poptávka po letadlech je ale i nyní stále obrovská.