Středula: Vláda by měla prodloužit Antivirus do konce června | E15.cz

Očekáváte, že se hospodářství v příštích měsících rozjede, nebo tvrdé dopady koronakrize a krachy firem teprve přijdou?

Ekonomika se už rozjíždí především díky postupnému uvolňování vládních opatření a proočkovanosti obyvatelstva. Je ale nutné si uvědomit, že hospodářství koronakrizí až tolik zasažené nebylo. Na základě odhadů se jen asi deset procent ekonomiky nachází v problémech v souvislosti s koronavirem. Takže jde o to, abychom na straně jedné nepřeceňovali ekonomické dopady pandemie, ale na straně druhé nad těmi skutečnými problémy nezavírali oči.

Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší od roku 2017, zlepší se to v létě?

Míra nezaměstnanosti bude přes léto buď stagnovat, nebo dojde k mírnému poklesu, protože se teď otevírají některé dosud uzavřené sektory. Musíme také brát v potaz sezonní práce. Je ale velkou otázkou, jak bude trh práce vypadat na podzim a z dlouhodobého hlediska. Bude hodně záležet na tom, jaká bude epidemiologická situace a na rozsahu případných vládních opatření.

Kteří lidé budou mít největší problém najít si práci?

Nejhůře na tom budou ti, kteří jsou na trhu práce poprvé, to znamená absolventi všech typů škol. Problémem také může být skutečnost, že počet volných pracovních míst, která uvádí úřad práce, neodpovídá realitě, protože některá místa jsou třeba ve statistikách několikanásobně.

A jaké podnikatelské sektory mohou mít naopak o pracovníky nouzi?

Odvětví nejhůře postižená pandemií, tedy maloobchod a cestovní ruch. Někteří bývalí zaměstnanci z těchto sektorů odešli jinam, a pokud budou přetrvávat pochybnosti o epidemiologické situaci, nebudou mít podniky lehké nové pracovníky získat.

Co by vláda mohla v boji s nezaměstnaností dělat lépe?

Určitě by mohla prodloužit program Antivirus minimálně do konce června. A také pracovat na tom, jak by mohla vypadat nařízení vlády podle nového zákonného podkladu, to znamená novely zákona o zaměstnanosti. Například aby byl připraven kurzarbeit pro případ, kdy by bylo nutné jej na podzim spustit. Rozhodně bych vládě nedoporučil měnit současný režim. Měla by ponechat otevřený Antivirus pro ty části ekonomiky, které jsou stále omezeny.

Jak hodlá ke zlepšení ekonomické situace přispět ČMKOS?

Těch věcí je více. Podílíme se na přípravě národního plánu obnovy, který byl schválen pro budoucí rozpočtové období, tedy do roku 2027. Budeme chtít vidět, jak bude vypadat příprava státního rozpočtu na nejbližší období. Zajímá nás zejména, jak vláda přistoupí ke konsolidaci veřejných rozpočtů a problémy, které z toho vzniknou.

Dalším velkým tématem je enormní zvýšení ceny emisních povolenek a plány, které má Evropská komise na červen. Tedy, že chce do ETS (Evropský systém pro obchodování s emisemi – pozn. red.) zařadit dopravu a další prvky, což může situaci zkomplikovat. A potom jsou tu samozřejmě vyjednávání o výši minimální mzdy, týdnu dovolené navíc či o mzdách a platech na rok 2022.