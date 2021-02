Firmy a odbory chtějí kurzarbait, program Antivirus na podporu zaměstnanosti považují za náhražku | E15.cz

„Budeme muset program Antivirus asi znovu protáhnout. Spuštění kurzarbeitu od března se mi jeví jako nerealistické,“ řekla šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Poukázala na skutečnost, že návrh normy, který podporují zaměstnavatelé i odbory, torpéduje nejen opozice, ale i poslanci z vládního hnutí ANO a KSČM.

O kurzarbeitu se přitom intenzivně jedná od loňského jara, kdy vypukla první vlna pandemie koronaviru. Na kompromisní podobě zákona se tripartita dohodla na podzim. Předpokládalo se, že nejpozději do konce roku projde parlamentem.

„Nyní se ale zákon zasekl v Poslanecké sněmovně. Za Svaz průmyslu a dopravy jsme jednoznačně podpořili komplexní pozměňovací návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který bere v úvahu naše požadavky a připomínky,“ uvedl viceprezident svazu Jan Rafaj.

Průtahy ve sněmovně kritizuje i šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Antivirus je nejlepší program, který vláda připravila. Smutné ale je, že jeho opakovaným prodlužovaním flikujeme to, že stále není uzákoněn kurzarbeit,“ míní odborový předák.

Předloha ministryně Maláčové počítá s příspěvkem od státu pro jednoho zaměstnance ve výši 70 procent jeho hrubého výdělku do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Vláda by stanovila, odkdy je možné kurzarbeit mít, na jak dlouho a jaký může být výpadek práce v průběhu týdne. Podniky, které by vyplácely dividendy, by podporu nezískaly.

Jiné představy o paragrafech však mají šéfka sněmovního výboru pro sociální politiku Jana Pastuchová (ANO) a místopředsedkyně orgánu Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Obě poslankyně na svých návrzích trvají.

„Koaliční dohoda je obecně na podpoře kurzarbeitu. Konkrétní podoba domluvena není a koalice o tom bude teprve jednat,“ argumentuje Pastuchová.

Program Antivirus byl spuštěn loni v dubnu s účinností od 12. března. Stát jeho prostřednictvím dosud vyplatil přes 20 miliard korun. Nezaměstnanost začíná růst, nyní činí 4,4 procenta a bez práce je skoro 320 tisíc lidí.