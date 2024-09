Potkáváme se v Praze na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec. V jakém stavu je podle vás současný evropský obranný průmysl?

Evropský obranný průmysl nyní prochází transformací, máme tu společnosti na světové úrovni a lidi se špičkovými schopnostmi. Na druhou stranu ve srovnání se světovou konkurencí zaostáváme, co do rozsahu, tak integrace. Potřebujeme posílit v oblasti standardizace, společného zadávání zakázek, i lépe koordinovat výzkum a vývoj. Potřebujeme navýšit výrobní i výzkumné kapacity, což je klíčové pro evropskou autonomii a bezpečnost. Je naprosto zásadní, abychom nadále rozvíjeli potenciál evropského obranného průmyslu, a to prostřednictvím veřejných a soukromých investic a také spoluprací mezi civilním a vojenským výzkumným sektorem. Jako příklad mohu uvést technologii dronů od Quantum Systems, kterou podpořila EIB a kterou dnes používají ukrajinské ozbrojené složky. To dokládá potenciál investic do technologií, projektů a infrastruktury dvojího užití.

S čím jste tedy přijel do České republiky?

Mým cílem je zvýšit povědomí vlád EU o finančních možnostech, které nabízí EIB ve formě dlouhodobých půjček a investic do fondů. Vím, že česká vláda přikládá bezpečnostnímu a obrannému sektoru velký význam, proto je Praha po Varšavě druhou zastávkou mého turné po evropských hlavních městech. Setkám se zde se zástupci českého ministerstva obrany, financí, představiteli vlády i ředitelem České bankovní asociace. Pokračovat budu ve Španělsku, Francii, Německu, Itálii, Finsku, Belgii a Nizozemsku.

Evropská investiční banka se letos rozhodla k historickému obratu a uvolnila pravidla pro financování obranného průmyslu. Jak velkou roli v tom sehrála válka na Ukrajině?

Naprosto zásadní. Válka na Ukrajině zásadně změnila přístup Evropské unie k financování obranného a bezpečnostního sektoru, který je klíčový pro reakci na vznikající hrozby. Myslím si, že je tu široká shoda na rozšiřování výdajů na obranu a výrobní kapacity. Členské státy se zavázaly k výraznému navýšení armádních rozpočtů a jsou tu nové iniciativy v oblasti financování obrany na úrovni EU. Vezměte si například českou muniční iniciativu, která je naprosto zásadní pro podporu Ukrajiny. Jak nedávno řekl váš ministr zahraničí Jan Lipavský, muniční iniciativa plní, co slíbila, a pomáhá ukrajinským silám v boji proti agresorovi. To podtrhuje nejen závazek České republiky podporovat Ukrajinu, ale zároveň dokazuje význam společného úsilí EU při zajištění naší kolektivní bezpečnosti.

Kolik hodlá EIB investovat do tohoto sektoru?

Banka investuje do bezpečnostního a obranného sektoru už od roku 2017, ale svůj závazek jsme zvýšili po přijetí Strategické evropské bezpečnostní iniciativy, která byla schválena měsíc po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Skupina EIB vyčlenila na investice v této oblasti osm miliard eur do roku 2027, necelých šest miliard je přitom stále k dispozici. Na začátku tohoto roku byla navíc vytvořena nová Defence Equity Facility se 175 miliony eur určené na kapitálové investice do malých a středních podniků a startupů, které v této oblasti podnikají.

Jak jsem zmínila, EIB na jaře zmírnila pravidla pro poskytování úvěrů firmám v obranném průmyslu a může tak například více financovat výrobky dvojího užití. Projevilo se to už v praxi?

Ano, na základě rozhodnutí lídrů EU se nyní může EIB více zapojit do podpory evropského bezpečnostního a obranného průmyslu, a to při zachování finanční kapacity skupiny. Jak říkáte, schválený akční plán obsahuje novou definici výrobků dvojího užití, tedy civilního a vojenského. Dříve muselo alespoň padesát procent zisku pocházet z civilního užití, toto opatření nyní padlo. Kromě toho je v akčním plánu podpora malých a středních podniků, vytvoření specializované kanceláře pro obranu a bezpečnost, a také posílení partnerství s dalšími klíčovými hráči, jako je Evropská obranná agentura.

Sledujeme vyšší zájem a počet žádostí o financování v oblasti vesmíru, výzkumu a vývoje výrobků dvojího užití, dronů, vojenské mobility. Podpořili jsme například rozšíření přístavu Esbjerg v Dánsku, aby tam mohla kotvit větší plavidla, včetně operací NATO. Nedávno jsme také oznámili půjčku polskému ministerstvu obrany na financování dvou družic pro pozorování Země, které poskytnou snímky s vysokým rozlišením pro civilní i obranné užití.

Myslíte, že půjde v dohledné době EIB za hranice výrobků dvojího užití, tedy přímo k financování výroby a vývoje zbraní a munice?

Naše investiční strategie zůstává zaměřena na projekty dvojího užití. Aby bylo možné kvalifikovat žádost jako projekt dvojího užití, musí předkladatelé prokázat, že existuje věrohodný civilní způsob použití dané technologie, produktu nebo služby. V současné době nepředpokládám posun směrem k financování zbraní a střeliva, protože naše zaměření na technologie dvojího užití nám umožňuje významně přispět k posílení evropského obranného průmyslu. Jsou zde také další oblasti bezpečnosti, kde jsou potřeba investice, a to zajištění civilní ochrany a ochrany kritické infrastruktury, například energetiky či telekomunikace. To vše je v souladu s naší politikou podporovat udržitelný hospodářský růst, bezpečnost a odolnost v celé Evropě.

Nedávno jsme oznámil spolupráci s NATO na podporu startupů a menších firem v obranném průmyslu. Co si od toho slibujete?

Nové partnerství mezi Evropským investičním fondem (EIF) a Inovačním fondem NATO (NIF) je důležitým krokem k posílení inovací v této oblasti. Očekáváme, že díky této spolupráci dojde k navýšení financování a podpory začínajících startupů a malých a středních firem, které se zaměřují na technologie dvojího užití a obrany. Samotná EIF takto v minulosti podpořila firmy v oblasti robotiky, optiky, polovodičů, vesmíru nebo umělé inteligence, jako byly ARX Landsysteme, Brolis, Photonis, Fabentech, Preligens a mnoho dalších. Fond NIF má podobné zaměření a cílem spolupráce je tak urychlit investice do špičkových technologií, které mohou být přínosem pro civilní i vojenskou oblast, a zároveň zvýšit konkurenceschopnost a inovativnost v tomto odvětví.

Mnoho bank se stále brání půjčovat firmám v obranném sektoru z obavy před snížením ratingu. Může postoj EIB motivovat další evropské banky?

Naši akcionáři neustále zdůrazňují potřebu chránit finanční kapacitu skupiny EIB a my to bereme velmi vážně. Nejnovější hodnocení ESG ratingové agentury Morningstar Sustainalytics ukazuje, že EIB má „zanedbatelné“ ESG riziko a je lídrem nejen mezi bankami, ale i mezi více než 16 tisíci firmami po celém světě, které analytici hodnotí. Rostoucí zapojení EIB do obranného sektoru může pomoci motivovat další finanční instituce, aby byly v této oblasti aktivnější.