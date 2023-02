Evropská investiční banka loni investovala v Česku 44 miliard | e15.cz

Evropská investiční banka poskytne padesát milionů eur, tedy více než miliardu korun, českému fondu Inven Capital skupiny ČEZ na investice do klimaticky šetrných startupů. Skupina EIB, kterou tvoří Evropská investiční banka a její dceřiný Evropský investiční fond, také ve středu oznámila, že loni investovala do hospodářského a sociálního rozvoje České republiky celkem 1,85 miliardy eur, výrazně více než v předchozích letech. Například v roce 2021 činily investice EIB v tuzemsku 1,2 miliardy eur.

„Inven Capital postupně rozšiřuje svůj investiční záběr,“ uvedl člen představenstva a ředitel Divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Peníze z Evropské investiční banky budou podle něj směřovat k inovativním malým a středním podnikům a firmám se střední kapitalizací v Evropské unii, které se věnují čistým technologiím a dekarbonizaci. Konkrétně půjde o využití peněz na vývoj řešení pro snížení uhlíkové stopy v řadě oborů, od zemědělství přes průmysl nebo dopravu až po energetiku.

Společnost ČEZ také loni získala od Evropské investiční banky rekordní půjčku ve výši 790 milionů eur. Jejím cílem bylo zmodernizovat a rozšířit elektrickou distribuční soustavu v zemi a podpořit energetickou nezávislost Česka tím, že ČEZ umožní připojit zhruba 2,2 gigawattů nových obnovitelných zdrojů energie.

Vedle toho skupina EIB v roce 2022 investovala v České republice zejména do regionálního rozvoje a podpory malých a středních podniků. Samotná Evropská investiční banka loni půjčila Česku 1,78 miliardy eur prostřednictvím dvanácti operací ve veřejném, soukromém a bankovním sektoru. Dalších sedmdesát milionů eur poskytl ve čtyřech finančních operacích Evropský investiční fond. Do budoucna se EIB chystá podpořit například modernizaci tuzemských železnic.

„Jsme pyšní, že jsme mohli být v posledních třiceti letech součástí úspěšného českého příběhu a transformace této země v moderní a celosvětově konkurenceschopnou ekonomiku,“ prohlásila viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova. Dohodu s ČEZ označila za jednu z vlajkových investic banky, která pomůže celé Evropské unii zbavit se závislosti na fosilních palivech a splnit její ambiciózní klimatické cíle.

Náměstek ministra financí Jiří Valenta připomněl, že Česko potřebuje v kontextu probíhající války na Ukrajině více investovat do obnovitelných zdrojů energie, aby nebylo závislé na dodávkách strategických surovin z Ruska. „Vážím si aktivit Evropské investiční banky v české ekonomice a věřím, že zůstane naším silným a spolehlivým finančním partnerem po dalších více než třicet let,“ řekl Valenta.

Evropská investiční banka už na začátku tohoto týdne také oznámila, že poskytne České republice 200 milionů eur na zajištění základních potřeb pro ukrajinské válečné uprchlíky, přičemž většina z této sumy půjde na výdaje související s veřejným zdravotnictvím. Do Česka se od začátku konfliktu loni v únoru uchýlilo téměř půl milionu Ukrajinců.

„Pohostinnost České republiky a její vstřícnost vůči ukrajinským válečným uprchlíkům je dokonalým příkladem evropské solidarity a laskavosti a EIB vítá, že může Česku pomoci i nadále chránit před válkou ty nejslabší,“ podotkla Pavlova.

„Máme velké zkušenosti se spoluprací s Evropskou investiční bankou přímo na Ukrajině a v dalších zemích Východního partnerství. Oceňuji proto, že se banka nyní zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům v Česku,“ prohlásil šéf tuzemské diplomacie Jan Lipavský. Ministr financí Zbyněk Stanjura vyzdvihl, že „vzhledem k zvýšené volatilitě na finančních trzích mohou být úrokové podmínky těchto poskytnutých úvěrů v porovnání s dluhopisovým trhem výhodnější.“

Česká vláda se zároveň tento týden zavázala, že poprvé přispěje částkou deseti milionů korun do svěřenského fondu technické pomoci v rámci Východního partnerství (EPTATF). Smyslem tohoto fondu, který zřídila EIB, je urychlit přípravu projektů na poválečnou obnovu Ukrajiny. Díky nynějšímu příspěvku se do nich budou moci snáze zapojit tuzemské firmy a odborníci. Kromě Česka už do EPTATF investovalo osm dalších evropských států, včetně Německa, Francie a Británie.

„Ukrajina potřebuje soustavnou pomoc a naše partnerství dává Ministerstvu zahraničních věcí ČR do ruky účinný nástroj, díky němuž bude mít jeho podpora na Ukrajině trvalý dopad. Česká republika bude schopna prostřednictvím svého daru dále pomáhat obyvatelstvu a obcím na Ukrajině formou cílených rozvojových projektů,“ uzavírá Pavlova.

Viceprezidentka EIB naposledy navštívila Prahu loni v listopadu, kdy podepsala s českou vládou Memorandum o porozumění, které deklaruje záměr obou stran vstoupit do financování předem vybraných investic v letech 2023 až 2027 až do výše sedmi miliard eur. Banka by rovněž měla půjčit hlavnímu městu prostředky na výstavbu metra D.