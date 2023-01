Marihuana musí zůstat nelegální, tlak na drobné pěstitele je ale zbytečný, říká adiktolog | E15.cz

Částečná legalizace marihuany je po letech zatím nejblíž zavedení do praxe. Co to může znamenat pro nejmladší generaci? „Tráva“ je stále jednou z nejužívanějších drog mezi dospívajícími, právě dětem a mladistvým přitom škodí víc než dospělým, říká adiktolog Tomáš Jandáč z dětské ambulance Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. K podporovatelům legalizace konopí sice nepatří, je ale pro zmírnění současných postihů.

Vláda chce do března představit návrh zákona na uvolnění trhu s konopím, ve hře je jak uvolnění pravidel pro vlastní pěstování, tak částečná legalizace a prodej marihuany ve speciálních obchodech dospělým. Je podle vás změna potřeba?

Vnímám velký rozdíl mezi legalizací a dekriminalizací. Za mě je dekriminalizace marihuany cestou, legalizace už je příliš. Je potřeba uvolnit ten tlak na drobné uživatele, nestíhat pěstitele rostlin pro vlastní potřebu nebo lidi, kteří ji využívají pro léčbu, ale ­nemají ji přímo na recept od lékaře. ­Ovšem legalizace v tom smyslu, že by ­konopí bylo na prodej ve specializovaných prodejnách, k tomu se nekloním. Pro mladistvé v každém případě musí zůstat nelegální, je velmi důležité mluvit o rizicích a ještě víc podporovat prevenci.

Teď sice marihuana nelegální je, přesto ji mladiství užívají. S jakými typy pacientů se v ambulanci setkáváte a co je k droze přivádí?

Marihuana je stále hodně oblíbená. Její užívání je dost znormalizované oproti tomu, jak to bylo vnímáno u starších generací. A v tom je nebezpečí, že je její užívání bráno jako normální stejně jako užívání třeba alkoholu. Pokud jde o důvody, tak návykové látky většinou nezačnou užívat z nudy nebo že se chytnou špatné party, jak se často říká, ale proto, že s něčím bojují, zápasí. U dětí je často otázkou náhody, že spadnou právě do drog. Stejně tak mohou čelit třeba poruchám příjmu potravy, sebepoškozování apod. Snaží se o zlepšení svého stavu, může to být i reakce na psychické poruchy, kdy se začnou takto samy léčit. V naší ambulanci jsou pacienti zhruba od 13 do 18 let. První kontakt bývá nejčastěji od rodičů. Volají, že potřebují řešit problém s teenagerem, že jim problémy přerůstají přes hlavu. Že nechodí do školy, spí, kdy nemají, nespí, kdy mají, ztrácejí se jim ze vztahů. Nebo jsou to děti z různých pediatrických zařízení, kde jsou hospitalizované kvůli následkům rizikového užívání látek. Například pokusy o sebevraždu požitím léků na předpis. Ty se k nám dostávají dost často.

Odpůrci změny často argumentují tím, že u marihuany to začíná, u tvrdých drog končí, a varují, že byť částečná legalizace by tento negativní jev mohla posílit. Setkáváte se u vašich pacientů s tím, že se je dealeři na černém trhu snaží postupně převést na silnější látky?

S marihuanou už nepracujeme jako se vstupní drogou pro jiné návykové látky jako dřív, tuto teorii už nepoužíváme. Ze zkušenosti z naší ambulance, když pacienti mluví o dealerech, tak mluví o specializovaných dealerech marihuany. Ano, mohou to kombinovat, protože ten věk je specifický v tom, že si dají cokoliv, aby změnili svůj stav, ale spíš se to kombinuje s léky na předpis nebo tanečními drogami. Nevychovávají si tolik pervitinové uživatele.