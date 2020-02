Matějská vynáší, výstaviště ale potřebuje rekonstrukci, říká jeho šéf | E15.cz

Co se aktuálně na Výstavišti děje?

Je hotová první fáze obnovy cestní sítě. Je opravená Bruselská cesta, podél níž je vysázena nová alej, jsou revitalizované travnaté a zelené plochy, je vydlážděná cesta od Křižíkovy fontány k bývalému ruskému kolu. Díky mírné zimě jsme mohli ve spodní části areálu také hodně pokročit s realizací velkého parkourového hřiště. Brzy na jaře otevřené veřejné grily a grilovací louku. Stejně tak se otevře aktuálně kolaudovaný gastropavilon. Ještě před Vánocemi jsme dokončili téměř generální opravu vany bazénu. Došlo tam totiž k havárii, kterou jsme nečekali. Z toho ale vyplývá, že snad nebudeme muset bazén zavírat přes prázdniny, kdy vždy docházelo k velké údržbě, a budeme tak moci bazén i v létě nabídnout veřejnosti.

Proč renovace areálu začala až teď?

Jsme tu teprve asi rok a dva měsíce, takže loni jsme se teprve rozkoukávali. Chvíli také trvalo, než jsme připravili projektové dokumentace k projektům, které můžeme postupně rozjíždět. Investice se připravují postupně, takže letos se jich připravuje mnohonásobně více a v mnohem větším finančním objemu. Mimo jiné se posunula situace s dostavbou Průmyslového paláce, na kterou musíme reagovat, abychom udrželi obchodní činnost.

Omezí dostavba Průmyslového paláce provoz Výstaviště?

Dostavbu levého křídla paláce a rekonstrukci celého zbytku administruje přímo magistrát. Samozřejmě jsme členy přípravného týmu a řešíme to velmi intenzivně. Rekonstrukce totiž zásadně ovlivní provoz Výstaviště. Provozem těžké techniky i uzavírkou horní části. Po loňském získání stavebního povolení se v tuto chvíli připravuje zadání pro veřejnou soutěž.

Kdy akce s Průmyslovým palácem vypukne?

Optimální varianta je, že by se začalo stavět ještě v letošním roce. Podzimní akce jako Designblok by tu ještě proběhly a někdy poté by se objekt na dalších několik let předal dodavateli stavby.

Výstaviště Praha je relativně nová organizace, chápu vaší roli v dostavbě Průmyslového paláce. Avšak stejně se nabízí otázka, proč od požáru trvalo 12 let, než se něco začalo dít?