Měli bychom zemědělce motivovat k živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory Jandejsek | E15.cz

Zemědělci se i letos potýkají se suchem už od jarních měsíců. Jak ničivý dopad to bude mít úrodu ječmene nebo pšenice, rozhodne podle prezidenta Agrární komory České republiky Zdeňka Jandejska květen. “Kdyby do konce měsíce žádné srážky nespadly, byl by důvod k obavám,” říká Jandejsek v rozhovoru pro deník E15.

Na jaké plodiny má sucho začínající na jaře největší dopad a proč?

Hlavní problémy jsou s jařinami, protože bylo relativně sucho, už když se selo. Rostliny dobře nezakořenily a také nevzešly. Naopak ozimé plodiny nebyly zásadně ovlivněné. Měly v zimě dost vláhy ze země. Nepříznivý dopad zaznamenaly pouze ozimy na lehkých půdách.

Které z jařin mají problémy?

Jedná se především o ječmen jarní, který se používá na slad. Dále pšenice jarní, ale té není tolik. Také hrách a další plodiny.

Je dnešní situace horší než loni? A může se to ještě změnit?

Pro jařiny je horší, naopak pro ozimy je podle mě o trochu lepší. Horší než loni to určitě nemusí být. Předpovědi zatím vypadají, že do konce května srážky budou. Ale kdyby do konce měsíce žádné srážky nespadly, byl by důvod k obavám.

Hrozí promítnutí do cen potravin?

Dnes je ještě brzy to jednoznačně říct. Květen je studený a pokud zaprší ještě alespoň čtyřicet milimetrů srážek do konce měsíce k těm, co napadly, nemuselo by to zásadně ovlivnit ceny potravin. Obilovin pro potravinářské účely máme dostatek.

Mohou něco zlepšit zemědělci ještě nyní a co?

Teď už to má v rukou příroda. Výhledově tomu mohou zemědělci pomoci tím, že budou navyšovat živočišnou výrobu a budou mít více organické hmoty do půdy. Situaci zlepší také pěstování meziplodin, aby voda tolik neodcházela z půdy pryč.

Pomohou projekty, které představila Národní koalice pro boj se suchem? Bude to stačit?

Jsou to určitě dobré věci. Ale preferoval bych, abychom hospodařili na půdě, jak máme. Zásadní je podle mě udržet vodu v půdě, a to znamená mít tu půdu v takovém stavu, aby vodu držela.

Když říkáte hospodařit, jak máme - měl by to vynucovat stát?

To nemusíme vynucovat, měli bychom zemědělce motivovat. Měli bychom nastavit takové podmínky, aby snižovali rostlinnou výrobu a rozšiřovali živočišnou. Řešíme především parametry, které se týkají zemědělských ploch, ale podpory by měly více směřovat do živočišné výroby. Od třicátých let jsme snížili živočišnou produkci o dvě třetiny. To je hlavní problém.