Potravináři se obávají špatné úrody, viníkem je sucho | E15.cz

„Dá se s určitostí říci, že sucho v jarních měsících neprospívá ani sladovnickému ječmeni, ani chmelu,“ připomíná vrchní sládek Pivovarů Staropramen Zdeněk Lux. Dvojka na českém pivním trhu se snaží problém řešit. „Odborníci navrhují, aby se začal více využívat ječmen ozimý. Řada jeho odrůd ovšem nemá potřebnou sladovnickou kvalitu,“ dodává sládek.

Na horší úrodu se připravuje také Orkla Foods. „Samozřejmě se už dnes snažíme dopředu si rezervovat u našich tuzemských dodavatelů co možná nejvyšší množství z letošní sklizně,“ upozorňuje Baťha. Nevylučuje také zdražení výrobků, mezi které patří chlazené a trvanlivé potraviny od Hamé.

Oba potravináři však zdůrazňují, že na konkrétní dopady na sklizeň je třeba si počkat. „Bylo by předčasné vyvozovat jakékoli závěry. Bude záležet na dalším vývoji počasí,“ uvedla mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Rozhodující bude podle zemědělců květen. „Musí napršet ještě alespoň čtyřicet milimetrů srážek do konce měsíce k těm, co napadly. Kdyby už do konce května žádné nespadly, byl by důvod k obavám,“ vysvětlil prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. „Nějaká voda přišla, ale nerovnoměrně. Jsou regiony, kde je v půdě stále extrémní sucho, zejména na střední Moravě a v Polabí,“ upozornil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Další vývoj počasí si ředitel hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka netroufá odhadovat. „Šance na výskyt průměrných, nadprůměrných i podprůměrných srážek vidí modely, které zpracovávají světová meteorologická centra, jako vyrovnané,“ řekl.

Duben ale podle něj byl na srážky lepší než loni. „V roce 2018 spadlo v dubnu méně než padesát procent dlouhodobého srážkového normálu. Letos je to 57 procent normálu,“ vysvětlil. Problém ale spatřuje v tom, že se kvůli opakovanému suchu nestačí doplňovat zásoby v půdě a v podzemních vodách. Jejich stavy jsou oproti loňsku horší.

„Zatímco v roce 2018 ke konci dubna byl stav silného či mimořádného sucha zaznamenán v 51 procentech sledovaných vrtů a v 55 procentech pramenů, nyní je to v 80 procentech vrtů a 66 procentech pramenů,“ dodal.

Sadu projektů, které mají mimo jiného pomoci zadržet vodu v půdě, představilo v úterý ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí.