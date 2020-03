Měnit zákon uprostřed krize je nesmysl, říká šéf senátního výboru pro obranu a bezpečnost | E15.cz

Vláda se musí řídit krizovým zákonem a nikoliv ho měnit, zdůrazňje šéf senátního výboru pro zahraniční, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nez.). Reaguje na návrh ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) soustředit do rukou kabinetu více pravomocí.

Stav ohrožení a válečný stav vyhlašuje parlament, tedy jak poslanci, tak senátoři. Měla by tuto pravomoc získat vláda nebo i sám premiér, pokud se zákonodárci nemohou nebo nestihnou včas sejít?

Tento návrh je mimo realitu a je skandál, že by se měl řešit v této kritické době. Jsem rád, že to premiér už dementoval. Navíc koncentrovat moc do rukou jednoho člověka je pro demokracii zhoubné.

Nesmíme měnit systém, který funguje. Naopak musíme trvat na jeho dodržování. Naše ústava a zákony počítají s krizovými situacemi, jsme na ně připraveni.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) míní, že do krizového zákona by se měly promítnout zkušenosti ze současné krize způsobené koronavirem. Souhlasíte?

Nemáme odstup. Nejdřív musíme vyhodnotit, jak se vláda chovala a jestli stávající zákon vůbec dodržela. Velkou roli zde hraje i vicepremiér Hamáček. Není na to teď ale čas. Naše země je v krizovém stavu a všechna pozornost se musí soustředit na zvládnutí pandemie. Samozřejmě v rámci platného zákona.

Jak si vysvětlujete, že vláda po aktivaci Ústředního krizového štábu nejmenovala do jeho čela šéfa rezortu vnitra a napravila to až tento týden.

Je otřesné, že vláda podle krizového zákona nepostupovala včas, a ocitla se na hraně zákonnosti. Ze zákona to přeci měl být od počátku ministr vnitra nebo ministr obrany, kdo měl krizový štáb řídit, protože k tomu má potřebný personál a zázemí.

Má výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nějaké konkrétní legislativní náměty?

Změna zákona opravdu není na místě. Zákon funguje, to jen současná vláda selhala. Senát nebo chcete-li parlament, jí v tom dal jasný pokyn, vrátil tuto záležitost do správných kolejí a bude kabinet kontrolovat i nadále.