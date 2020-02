Singer: Sázky firem na tvrdší korunu by se Česku mohly vymstít | E15.cz

Co je hlavním důvodem boomu eurového financování firem?

Eurové financování roste už déle, neb je odrazem toho, že exportéři vykrývají rizika investic, které nesou příjmy v eurech tím, že je financují úvěry v této měně. Nyní se k tomu přidává i zajímavý úrokový diferenciál.

Nakolik odráží tento trend eurizaci české ekonomiky?

Nijak, tento trend neexistuje. Rostou eurové úvěry podniků, to ale žádný takový trend nezakládá, to by musely také dramaticky narůstat úspory, vklady v eurech a vytlačovat vklady v korunách.

Jde z pohledu nákladů na financování skutečně o zlatou žílu?

Ve financích není zlatých žil, jsou jen méně, či více drahé omyly těch, kteří věří na jejich existenci.

Má smysl sázet na silnější korunu, a tím i úsporu na budoucích splátkách?

Osobně se domnívám, že nefinanční firmy nemají finančně spekulovat, tedy ani sázet na kurzový vývoj. Pokud mají příjmy v eurech, není ale důvod, aby si v eurech přiměřeně těmto příjmům nepůjčovaly.

Nehrozí potenciálně Česku krize z cizoměnových úvěrů?

To se jistě může stát, pokud začnou nefinanční podniky na posilování koruny spolu s jejich bankéři spekulovat. Zatím ale nic takového nepozoruji.