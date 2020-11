Mojmír Hampl: O osudu bank rozhodne délka lockdownu | E15.cz

České banky jsou prozatím byznysově silné v kramflecích, a to i tváří v tvář druhé vlně pandemie. „Další kolo plošného moratoria nepředpokládám, nebude k němu vůle,“ říká ekonom poradenské společnosti KPMG a exbankéř České národní banky Mojmír Hampl.

Lidé mají během listopadu začít splácet své půjčky v doposud nejdramatičtější fázi pandemie. Kolik z nich toho bude schopno?

Domníváme se, že první, to znamená listopadovou, splátku po ukončení moratoria nezaplatí řádově jednotky procent klientů, kteří o odklad splátek požádali. To je ale jen začátek, přičemž podíl špatně splácených úvěrů v celém sektoru by tak vyskočil až k šesti procentům ze zhruba dvou, na která se dostal po předchozí nejdelší novodobé konjunktuře.

Jaká část bankovních úvěrů tedy zůstane nesplacena?

Na základě informací z jednotlivých bank se zdá, že střední odhad objemu pohledávek, které zůstanou nesplaceny, je zhruba 23 procent. Banky v průměru počítají s tím, že míra defaultu bude vyšší u právnických osob než u fyzických. U fyzických se navíc všeobecně očekává, že větší míru nesplácení budou mít nezajištěné spotřebitelské půjčky, výrazně menší pak hypotéky. Jen připomeňme, že v moratoriu jsou hypotéky za zhruba 179 miliard korun.

Druhá vlna pandemie ovšem evidentně ještě neřekla své poslední slovo…

Ano, všechny tyto odhady jsme dělali před druhým lockdownem v říjnu a před vytvořením očekávání, že druhé zavření ekonomiky může trvat nikoli týdny, ale možná měsíce. Pokud by druhý lockdown trval déle, pak by se kvalita portfolií mohla dále zhoršit. To koneckonců ve svých zátěžových scénářích očekává i Česká národní banka.

Jaké sektory ekonomiky budou k opětovnému rozplacení nejcitlivější?

Ty, na které pandemické restrikce nejvíce dopadly, tedy maloobchod, nemovitosti a část zpracovatelského průmyslu.

Dokážete si představit opakování plošného, zákonného moratoria?

Nebude k němu vůle. Tudíž ani nepředpokládám, že by se to téma znovu otevřelo.

Protože by druhé kolo moratoria české banky už třeba nemusely utáhnout?

To základní se zatím nemění. Bankovní sektor je stabilní a ani tento nárůst nesplácených úvěrů jej neohrozí. Hospodářské výsledky bank ale covid ovlivňuje už nyní. Ovšem především tím, že banky musejí preventivně vytvářet rezervy, navyšují tedy takzvané náklady rizika. Kolik z těchto preventivních rezerv se stane skutečnými ztrátami, ukáže budoucnost. Klíčový bude makroekonomický vývoj. A to, kdy se vrátíme zpět do normálu.