Monetě by silný akcionář prospěl, říká analytik J&T Banky Michal Semotan po krachu obří fúze | E15.cz

Příprava jedné z největších fúzí v historii českého bankovního trhu padla. Zastavení spojování Home Credit, Air Bank a Monety může část akcionářů poslední jmenované společnosti vnímat jako pozitivní signál, míní analytik J&T Banky Michal Semotan. „Na druhou stranu by měla Moneta do budoucna získat silnějšího akcionáře," dodává Semotan.

Na čem chystaná transakce ztroskotala?

Moneta nechtěla zaplatit za aktiva Air Bank a Home Creditu tolik, kolik by si přála protistrana (Moneta snížila nabídku na maximálně 18,5 miliardy korun namísto původně navrhovaných 19,75 miliardy korun, pozn. red.). Home Credit a Air Bank měly představu, že díky nově vydaným akciím získají větší podíl na Monetě.

Na druhou stranu management Monety při přípravě transakce lehce podcenil mínění dalších akcionářů firmy. Muselo by to být schváleno valnou hromadou, takže s nimi akvizici musel konzultovat. Proto se snažil upravit hodnotu transakce, aby pro Monetu byla výhodnější.

Hodnotíte částku nabízenou Monetou jako adekvátní?

Z mého pohledu, jako akcionáře Monety možná trochu zkresleného, byla více než adekvátní i ta snížená částka. Prodávající měl ale představu jinou a neakceptoval to.

Jaký předpovídáte cenový vývoj akcií Monety?

Do nynějška byly relativně podstřeleny. Pod 80 korunami při dividendovém výnosu, který Moneta nabízí, šlo o zajímavou cenu. Nyní by mohla jít výše. Z krátkodobého pohledu je krach spojení pro některé akcionáře a potenciální investory příznivá zpráva. Na druhou stranu by měla Moneta do budoucna získat silnějšího akcionáře s rozhodujícím slovem. Nemyslím si, že je pro jakoukoliv banku nebo společnost dobré mít rozdrobenou akcionářskou strukturu. Z dlouhodobého pohledu by dávalo smysl, aby tam byl aspoň nějaký 15procentní vlastník.

Kam se nyní mohou upřít akviziční ambice firmy?

Není úplně jednoduché na českém trhu něco najít. Můžeme se bavit o pobočkách velkých zahraničních bank, ale nevidím nic tak zajímavého, co by mohla Moneta v současné době koupit.



Je z toho důvodu reálné, že by Moneta a Home Credit jednání obnovily a o spojení začaly opět diskutovat?

Nevyloučil bych to, ale nemyslím si, že je to moc pravděpodobné. Po tom, co proběhlo, se k jednáním spíše nevrátí. Šance na obnovení jednání je z mého pohledu tak dvacet procent.