Václav Rout: Na investici do whisky je teď nejhorší doba | E15.cz

Václav Rout je patrně jedním z největších konzumentů výtažků z ostropestřce mariánského, alespoň tedy v Česku. Bylinu užívá jako protiváhu své velké vášně, lásce k whisky. Z té se mu stal byznys. Rout je pravděpodobně také tuzemským expertem na whisky číslo 1. Kromě toho hraje na skotské dudy, pořádá akce pro Whisky&Kilt Club a podvacáté chystá Skotské hry na hradě Sychrov. Logicky se ho týká i brexit, který detailně sleduje. „Po praktické stránce ale zatím netuším, co bude. Může se mě to ovšem dotknout. Třeba tak, že umělci, které sem budu ze Skotska zvát, budou mít problémy s pracovním povolením,“ říká Rout v dalším díle seriálu Můj brexit.

Jak se stalo, že vám k srdci přirostlo Skotsko?

Jako kluk jsem zaslechl skotské dudy. Už jako malého parchanta mě ten zvuk zaujal. Později jsem potkal Williama Chipa Doehringa – Američana žijícího v Praze, který mě začal učit na skotské dudy hrát. Tím to začalo a na to se postupně začalo nabalovat stále více aktivit spojených se Skotskem. Zkoušel jsem poznávat whisky a později jsem se v tom stal profesionálem. Začal jsem pořádat festivaly skotské kultury a tak dále.

Kdy jste byl ve Skotsku poprvé a jaké to bylo? Splněné očekávání, nadšení, anebo zklamání?

V roce 1998. A byl to zvláštní pocit, špatně se vysvětluje. Měl jsem pocit, že jsem doma. Tento pocit mám na dvou místech, na Šumavě a ve Skotsku.

V roce 2004 se Česko stalo Velké Británii bližším partnerem, když přistoupilo k EU. Po šestnácti letech to vypadá, že se zase do nějaké míry odloučíme. Jak se vás osobně dotýká brexit?

Po praktické stránce zatím vůbec netuším. Pro můj byznys s whisky to každopádně může být problém. Export whisky ze Skotska tvoří podle posledních statistik téměř pět miliard liber, z toho zhruba třetina se vyváží do zemí Evropské unie. Když Spojené státy začaly vyššími cly postihovat i dovoz whisky ze Skotska do Ameriky, whiskařský průmysl to pocítil. Kdyby to stejné udělala EU, bude to pro Skotsko katastrofa. A všichni, kdo se kolem tohoto byznysu pohybují, budou mít potíže.

V celé věci kolem brexitu je zároveň třeba připomenout si postavení Skotska, kdy předsedkyně Skotské národní strany Sturgenová vyzývá britského premiéra Johnsona k novému referendu a zdůrazňuje, že jsou i jiné možnosti, jak bude Skotsko chtít svazek s unií zachovat.