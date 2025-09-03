Na burzu jsme byli už dvakrát připraveni. Čekáme na správné načasování, říká šéf Allwynu Chvátal
Česká investiční skupina J&T ARCH koupila menšinový podíl ve společnosti Allwyn, globálním lídrovi loterijního byznysu. Výkonný ředitel společnosti Robert Chvátal v rozhovoru pro e15 zdůrazňuje, že nejde o finanční injekci, ale o potvrzení důvěry v jejich byznys a rozvoj strategického partnerství. Firma zároveň připouští, že vstup na burzu má nadále na stole – klíčové bude načasování.
Poprvé se širší okruh investorů může podílet na růstu Allwynu díky kótovanému fondu J&T ARCH. Proč jste se rozhodli pustit je do svého byznysu právě teď a proč zrovna přes J&T Arch?
Měli jsme již historicky spoluinvestory, kteří s námi vysoce zhodnotili své investice do Allwyn Group (dříve Sazka Group). Ať již to byla na úplném začátku skupina PPF Petra Kellnera, později EMMA Capital Jiřího Šmejce, řečtí spoluinvestoři anebo renomovaná globální investiční skupina Apollo. Máme zkušenost s mezinárodními investory a vstup J&T Arch je završením historické spolupráce mezi oběma skupinami a potvrzení dlouhodobého partnerství a důvěry mezi akcionáři. Je to tedy spíše strategická investice, ale pravidla hry se pro nás nemění.
Co pro vás tato transakce znamená?
Vnímáme ji spíše strategicky než finančně, je to potvrzení velkého úspěchu dnes již globální skupiny Allwyn a důvěry renomovaného investora, což J&T bezesporu je. Společnost Allwyn byla vždy schopna růst organicky i anorganicky, aniž by zvyšovala své zadlužení. Jsme potěšeni jejich zájmem a jsme si jistí, že J&T velmi dobře zhodnotí svoji investici a jejím prostřednictvím tím pádem i čeští a slovenští investoři.
Pokud tedy hotovost nepotřebujete, proč jste se rozhodli prodat menšinový podíl?
J&T představuje jednoho z největších institucionálních investorů v zemi a my přemýšlíme o dalších krocích v budoucnosti. J&T před vstupem provedla velmi důkladnou due diligence, což nás těší a k 31. 12. 2024 byl Allwyn oceněn na zhruba 11,2 miliardy eur. V letošním roce vidíme na EBITBA zhruba 1,5 miliardy eur, což znamená další zvýšení hodnoty firmy. Tím pádem máte ocenění firmy nezávislým investorem, pochopitelně s diskontem vzhledem k malému procentuálnímu podílu.
Může vstup menšinového akcionáře ovlivnit řízení a strategii Allwynu?
Nemyslím si to, investovali do nás, protože věří v naši schopnost globálně růst a zvyšovat hodnotu pro akcionáře, nicméně nový akcionář má přístup k finančním informacím a jeho názor nás zajímá a může pomoci v dalším rozvoji. Každý, kdo investuje do Allwynu, musí věřit v náš byznysový příběh i v naše vedení.
Je tedy otevřená debata o vstupu dalších investorů, nebo uvedení firmy na burzu?
Ano, tuto otázku dostáváme často. Vstup na burzu by nám umožnil hledat a realizovat větší transakce. Momentálně nové peníze nepotřebujeme, ale určité výhody by to mělo – hlavně pokud jde o přístup k příležitostem. Vše ale záleží na správném načasování, ocenění a smysluplnosti takového kroku. Víte že jsme již dvakrát byli těsně před vstupem na burzu v EU a taky v New Yorku a nic nám nebránilo to spustit, nicméně rozhodnutí těsně před vstupem bylo akcionářem zastaveno, a to vzhledem k makroekonomickým výhledům. Ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí.
Jaký prostor vidíte pro expanzi v USA?
Chceme globálně růst a trh v USA je pro nás jedním z hlavních, kde ten růst pravděpodobně uvidíme, ať již v organickém růstu nebo zejména prostřednictvím akvizic. Americký trh se bude i nadále otevírat například online loteriím, prediction markets, daily fantasy sports, non cash gaming, které vytvářejí obrovské příležitosti k růstu.
Loterijní a herní byznys je známý vysokou schopností generovat cash flow. Jak vidíte jeho budoucnost?
Úspěšné firmy se dnes odlišují tím, že mají více produktů a vertikál, vyvíjejí vlastní obsah a technologie. Náš business se vyznačujeme velmi vysokou „cash conversion“ a proto má velký prostor k rozvoji a tím pádem rychlému růstu hodnoty pro investory. Na to sázíme i my a touto cestou zatím úspěšně jdeme. Pokud se nám podaří dosáhnout toho, aby vice než polovinu příjmů tvořil online a menší polovinu retail, bude to ještě větší úspěch. Retail nicméně nezmizí – vždy se najdou lidé, kteří si naše produkty koupí i fyzicky.