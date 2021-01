Na sklad nevyrábím. To radši fabriku zavřu, říká majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza | E15.cz

Prodej tužek vázne, ale hospodaření celého holdingu Koh-i-noor za rok 2020 rozhodně ztrátové nebude. Skupina naopak dál investuje a je připravena – pokud krize přinese příležitost – i na další nákupy. „Sice jsem se někde dočetl, že jsme zchudli, ale opak je pravdou. Když to někdo posuzuje z hlediska tržní hodnoty, tak možná ano, ale na to my si nehrajeme,“ říká Vlastislav Bříza, který je spolu se svými dvěma syny majitelem skupiny.

Jsme uprostřed druhé vlny šíření koronaviru po Česku i celém světě. Jaká bude postcovidová budoucnost země?

V únoru jsem prognózoval, že pokud bude hodně dobře, dostaneme se na stejnou úroveň za pět až sedm let.

Dnes předpovídáte totéž? Časový horizont zůstává?

Jednoznačně. Dostaneme se zpět, ale svět už bude jiný. Bude to svět před a po koronaviru – jak v běžných životech, tak v byznysu. Vezměte si například turistický ruch, jinak bude vypadat v Praze a blízkém okolí a jinak ve zbytku republiky. Ani já jsem netušil, co služby dokázaly přinést bývalému „lehkému průmyslu”.

Co tím myslíte?

Například tržby našeho obchodu na pražských Příkopech jsou na nějakých dvaceti procentech toho, co bylo v září 2019. V Nerudově ulici je situace stejná, v Myšáku ve Vodičkově ulici je to sice lepší, ale stále je tam velký pokles. V Českém Krumlově prodáváme rovněž výrazně méně a v Kutné Hoře je propad také značný. Když to sečtu, za půl roku vypadla na tužkách a pastelkách velká část tržeb. Ve stovce našich obchodů a v obchodních centrech jsme jen od ledna do začátku druhé vlny koronaviru tratili desítky milionů a teď nás to čeká znovu. Kromě tužek za pár korun se propadl především umělecký sortiment, kde kazeta tužek či pastelek stojí 800 korun a více. Před začátkem pandemie by mě nenapadlo, že dopad absence turistů na Koh-i-noor Hardtmuth může být tak velký.

Pomáhá v současné době prodej přes e-shop?

Máme e-shopy ve všech zemích, musíme je mít kvůli konkurenci, jsou však náročné na cenovou politiku. Prodeje přes on-line rostou, ale zážitek z nakupování v provoněné kamenné prodejně e-shop nenahradí.

Tím, jak se změní služby, změní se i jejich vliv na HDP?

Jistý bude pokles automobilového průmyslu, nicméně pokles v automotive segmentu jsme vnímali už v předloňském roce. Nejde jen o naše čtyři fabriky, jde o obecný trend v celém světě. Mladá generace dnes ráda sdílí, nepotřebuje věci vlastnit. Za nás platilo, že kdo měl auto a známou značku, něco dokázal, dopracoval se k němu. Byl to určitý společenský status. Mladé ale tohle nezajímá, což zásadně změní objemy výroby v automotive a logicky to ovlivní i HDP. Na druhou stranu se zájem přesouvá do IT oblasti a myslím, že to může být pro Česko budoucnost.

Přesune se výroba v některých sektorech zpátky do zemí původu, jak o tom někteří ekonomové mluví? Že by měly být státy ve strategických odvětvích soběstačné?

Možná se sem vrátí některá produkce ze zdravotnictví, ale myslet si, že někdo v Česku bude dotovat zdravotnickou výrobu? To se asi nestane. Každému musí být jasné, že velikost trhu určuje cenu. Jestliže vyrobíme pro tuzemský trh deset milionů kapaček, Italové třeba 60 milionů a Němci 100 milionů, nemůže být cena stejná. Ano, naše kapačka bude o pár haléřů dražší, ale zase tady odvádíme daně, sociální a zdravotní, penzijní pojištění a podobně. Považoval bych za správné, aby se výrobky, řekněme, strategického významu dělaly u nás. Ve výsledku na tom vydělají všichni a nemusíme se spoléhat na zahraničí.

Odhadnete, kolik bude republiku covidová pandemie stát – na HDP, růstu dluhu, nezaměstnanosti a dalších ukazatelích?

Bohužel žijeme v agonii. Němci se z ní už probírají, ale my v ní pokračujeme. Aby se třeba v Hradci Králové na náměstí uživily desítky hospod a kaváren, není udržitelné. Když jsem byl malý, byly tam čtyři, dnes jich je násobně více. Jde to z extrému do extrému. Pořád se snažíme dotovat něco, co by už dávno spadlo. Platí přece pravidlo, že slabí odpadnou a silní zesílí, případně vstanou noví. Spoustě lidí se asi nebude líbit, co říkám, ale zkrátka to tak je.

Když vstanou noví, za jakých podmínek budou rozjíždět byznys?

Netroufám si říct, jaká bude cena peněz. Dnes se peníze tisknou, nejsou vůbec kryté produktivitou práce, zlatem, ničím.