Na stát se přisály firmy, které si jinde neškrtnou, říká Kovář | E15.cz

Loni jste spustili telemedicínskou platformu +4U Lékař, jak vnímáte stav telemedicíny v Česku?

Obecně jsou zdravotnické systémy ve velmi špatném stavu. Většina jich je zastaralých a informace netečou rychle a efektivně. Často – nebo spíše většinou – se stává, že si je oddělení předávají fyzicky na papíře. Když vidím, že některé ordinace běží na systému DOS, který graficky připomíná teletext, je to hodně smutné. Mám ale pocit, že zubaři se v tomto trochu vymykají a jsou dál. Takže určitě nelze křivdit všem.

Jaké telemedicinské platformy jsou v Česku nejdál?

Přiznám, že konkurenci moc nesleduji. Je tu evidentně díra na trhu, a to je to, co mě zajímá. My teď dokážeme rezervační systémy, e-recepty a chceme jít dál.

Poměrně sebevědomě vystupuje platforma Meddi-App, která prohlašuje, že má jedinou komplexní aplikaci na tuzemském trhu. S tím souhlasíte?

To nevím, byť je rozhodně dál než my. Až se do toho ale pořádně opřeme, nebude nám moci konkurovat nikdo. Nyní připravujeme byznys plán, nabíráme zkušenosti a postupně budeme přidávat nové funkce. Je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že za pět let budeme mít robustní řešení, které bude nejlepší na trhu. Komfort navíc chceme přinést nejen lékařům, ale i pacientům, protože si myslíme, že i oni by měli mít informace o svém zdraví kdykoli a kdekoli digitálně k dispozici.

Jak s touto vizí koresponduje současná legislativa? Telemedicína stále není ukotvena v zákoně.

To je sice pravda, ale nevidím v tom problém. Když si vyžádám informace o svém zdraví, mám právo s nimi nakládat, jak chci, a předat je, komu chci.

Mám na mysli spíše telemedicínu obecně, nejen tok informací ve zdravotnictví.

To příliš neřeším. Naším úkolem je přinést co nejlepší platformu a věřím, že, když bude funkční, uživatelsky příjemná a navíc bezpečná, nikdo ji zakazovat nebude. A pokud je legislativa zastaralá, bude se prostě muset změnit.

Jak se loni dařilo celé skupině?

Celkem dobře. Utržili jsme 4,8 miliardy korun, což je nárůst o 13 procent. Pandemie se nás tedy téměř nedotkla, alespoň ve fungování ne. V cloudovém řešení pracujeme od roku 2000, kdy se cloudu ještě ani neříkalo cloud. Práce z domova je u nás naprosto běžná záležitost a flexibilní se snažíme být i jinde. To nám pomáhá i lákat nové kolegy. Loni jsme nabrali další desítky zaměstnanců a máme už kolem 2400 spolupracovníků.

Jaký měla skupina provozní zisk a jak se meziročně změnil?

Neauditovaný odhad EBITDA za 2020 je 296 milionů korun, což je o osm procent více než v roce 2019.

Několik let jste se vyhýbal veřejným IT zakázkám, kritizoval jste praktiky kolem tendru pro Český statistický úřad. To se loni na jaře změnilo, když jste vytvořili systém pro žádosti o náhrady pro OSVČ. Proč?

Protože v tom státě také žiju. To znamená, že i když stát dělá věci špatně, pokud se nás zeptá, zda mu můžeme pomoci, tak mu zkrátka – když v tom vidíme smysl – pomůžeme. V tomto konkrétním případě řeklo ministerstvo průmyslu a obchodu Microsoftu, že do týdne potřebuje systém na žádosti o podpory pro OSVČ, a Microsoft odpověděl, že v takovém čase to spolehlivě udělá jen Unicorn. My jsme to zvládli za čtyři a půl dne a systém funguje skvěle, na rozdíl od těch mediálně známých, které vypadávají, nebo jim dokonce shořely databáze. Zase se jen ukázalo, že na stát jsou přisáté firmy, které si v soukromém sektoru neškrtnou. A vypadá to jakoby to vyhovovalo oběma stranám.

Proč myslíte?

Jinak si to nedokážu vysvětlit. Téměř všechno digitální, na co stát dosud sáhl, byl čirý amatérismus. Kolem veřejných IT zakázek se motají stále tytéž firmy, a sedí na nich jako žába na prameni. Zdá se, že vyšší státní úředníci jsou s tím spokojeni.

Co je tou hlavní příčinou?

Asi jsou za tím nějaké penězovody, které modernizaci zabraňují. Jako kdyby stát zakazoval elektronické knihy, aby chránil papírny. Stát je v područí lidí, kteří neuvažují o tom, jak věci zlepšit, ale jak zachovat status quo.

Ve veřejném sektoru se tedy dál realizovat nejspíš nebudete. Co nového chystáte pro ten soukromý?

Spíše budeme rozvíjet to, co už máme. Dám příklad, před pěti lety jsme přešli na zcela novou architekturu softwarů a museli jsme přeškolit všechny zaměstnance. Vymysleli jsme kvůli tomu on-line školicí platformu, kterou jsme postupně rozšiřovali o učivo základní a později i střední školy. Máme tam už všechny předměty pro základní a střední školu a nakonec ji využívá i naše Unicorn University. Klientela se neustále rozšiřuje, a to i do zahraničí. Stejně tak se nám začíná slušně rozjíždět řešení IdGuard, což je biometrická identifikace klienta na dálku, která se uplatní zejména v bankovnictví.

Která z vašich divizí je největší?

Nyní je to energetika, která předběhla bankovnictví.

Spolu s produktem Charge-Up nabízíte software pro nabíjení elektromobilů a pro firmy také optimalizaci řízení dobíjecích stanic. Teď dokonce chcete dobíjecí stanice instalovat. S kým na tom spolupracujete?

V tomto oboru vidíme velký potenciál. Co se týká dobíjecích stanic, můžeme software použít téměř na všechny, byť upřednostňujeme a doporučujeme hlavně jednu, kterou však nechci zmiňovat. Sám start-up je ale na úplném začátku.

Jádro vašeho energetického byznysu je tedy jinde?

Ano, stěžejní jsou softwary pro provozovatele elektrických přenosových soustav. To, co provádí ČEPS na národní úrovni, se dnes musí dělat i na té celoevropské. A my k tomu dodáváme systém, který musí být stoprocentně bezporuchový, jinak by hrozily výpadky elektřiny. Do budoucna budou tyto softwary čím dál potřebnější, což nám nahrává.

U bankovní divize jste zase v minulosti zmiňoval, že chcete postavit novou banku. Jak jste v tom daleko?

Letos bychom mohli přijít se záložnou a do pěti let bychom mohli mít banku.

Dodáváte software i do výrobních podniků. Jak na tento segment dopadla koronakrize?

Řada firem je na zlomku původních tržeb a řeší, jak přežít další měsíc či čtvrtletí. Na digitalizaci nyní nemají ani pomyšlení. Ta investice měla přijít mnohem dříve, dnes firmy řeší, že mají plné sklady zboží, které nemají komu prodat.

