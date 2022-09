Nacher: Ať to vládní koalice v Praze spolu zkouší. Jsem zvědav, jak Piráti dodrží své sliby | E15.cz

Jak hodnotíte výsledky voleb v Praze?

V Praze je to vždycky těžký souboj, když se podíváte na výsledky ve volbách v posledních čtyřech letech. Minule jsme skončili na pátém místě, teď jsme na místě druhém. V tomto jsme dělali maximum, co jsme mohli. Už jsem slyšel, že se v první chvíli bude jednat na půdorysu současné vládní koalice, nechť to kolegové zkouší. Já jsem strašně zvědav, jak ty své předvolební sliby dodrží Piráti a Praha sobě ve vztahu k subjektu, který zřejmě vyhrál. Když půjdeme jako hnutí ANO tímto tempem, můžeme příště v Praze vyhrát.

Co říkáte hlasům z koalice Spolu, jmenovitě lídrovi Bohuslavu Svobodovi či trojce kandidátky Zdeňkovi Zajíčkovi, kteří tvrdí, že budou chtít utvořit koalici s Piráty a Starosty?

Byť je to skutečně rozhodnutí na kolegovi Svobodovi a hnutí Spolu, tak je to na také na ostatních, jestli dodrží to, co slibovali před volbami. Jelikož Piráti třeba vyloučili spolupráci až s pěti z těch prvních deseti lidí, kteří kandidovali za Spolu. Uvidíme, jestli pravděpodobný vítěz Spolu bude v této poněkud ponižující pozici jednat s partnery, kteří jim moralizují jejich kandidáty.

Kdy začne vyjednávání?

Já ani nikdo z nás zatím s nikým nevyjednáváme.

Po příjezdu do volebního štábu jste mluvil o tom, že výsledek pod dvacet procent by byl pro vás osobním neúspěchem. Co když těch dvacet procent tedy nakonec nezískáte?

Já to rozděluji. Pokud jde o hnutí ANO, tak je to nesporně úspěch. Oproti minulým volbám je to o čtyři a půl procenta více. Můj osobní cíl ale byla dvojka na začátku. Budu to tedy brát jako svoje osobní zklamání, budu přemýšlet o tom, co jsme mohli udělat více, jestli jsme nemohli více agitovat v ulicích.