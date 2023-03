Náš těžký průmysl bude řízen jako počítačová hra, říká šéf strategie skupiny MTX Group | e15.cz

Průmyslová skupina MTX Group miliardáře Petra Otavy, která se skládá ze dvou desítek podniků, připravuje do roku 2030 modernizační investici ve výši sedm miliard korun do udržitelných projektů, zelené transformace a nových technologií „Snažíme se dělat, co dává smysl a vzhledem k tomu, že přibývá i ekonomická motivace, která je způsobená vysokými cenami energií, respektive absolutní nemožností je kontrolovat. To nás v cestě investic do technologií, které nám v konečném důsledku umožní redukovat energetickou spotřebu, jen utvrzuje,“ říká David Bečvář, šéf strategie skupiny MTX.

Jako velkoodběratele vás výrazně zasahuje současná energetická krize. Co vám pomáhá situaci řešit?

Energetická krize je pro mě hlavně mediální zkratka. V byznysu je až uměle vyvolaná a její rozsah nemá opodstatnění. Jen způsobem, jakým je neřízená, vyvolává situaci, že ceny energií jsou v Evropě takové, jaké jsou. Proto je naší maximální snahou si energii vyrábět v rámci možností sami, nebo pracovat s partnery, kteří jsou výrobci a mají pod kontrolou výrobní náklady, se kterými tržní ceny energie absolutně nekorespondují.

Kolik budete investovat do zelené transformace?

Každá dceřiná společnost MTX Group usiluje o to mít ceny energií maximálně pod kontrolou. Pokud si budeme vyrábět energii sami, tak budeme co nejvíce využívat zelenou energii. Ze strany zákazníků, hlavně v oblasti automotive a packaging, je zájem o ekologii a sociální aspekty podnikání enormní, takže i pro nás je důležité využít udržitelných technologií tak, aby uhlíková stopa našich výrobků byla minimální. Do těchto projektů budeme v rámci zelené transformace a modernizace provozů v následujících šesti letech investovat sedm miliard korun.

Kde se v rámci této strategie v dohledné době projeví nejzásadnější změny ve vašich provozech?

Jde o pět aspektů, které jsou pro nás klíčové. Důležité je, aby byl náš výrobek energeticky méně náročný a nesl za sebou menší uhlíkovou stopu. Vize je dosažení uhlíkové neutrality. Dalším parametrem je redukce nákladů a zvýšení produktivity práce, kterou nové technologie umožní. Dále jde o zvýšení bezpečnosti a atraktivity práce pro mladé lidi. Provozy těžkého průmyslu, které máme, budou řízeny prakticky jako počítačová hra. To zjednoduší přístup a posílí vztah nové generace k technologiím.

Jak máte investice ve skupině rozložené?

Investice jdou do každé z dceřiných společností a stále se objevují nové projekty, proto se i velikost investic z původních sedmi miliard může zvyšovat.Tato cesta zlepší i přístup k financování a dále nám to výrazně pomůže v ekonomické strategii. V tom, které investice si vybereme s ohledem na to, zda přispějí do udržitelné koncepce, kterou se snažíme nastartovat.

Kam až mohou investice dosáhnout?

Postup co a kdy realizovat máme rozdělený na dvě fáze. První do roku 2030. Zde hovoříme za skupinu o sedmi až deseti miliardách korun. Soustředíme se na využití současně nejlepších technologií (takzvané Best Available Technologies – BAT, pozn. red.), tedy na vše pro minimalizaci spotřeby energie a snížení případných negativních vlivů na naše okolí.

Další období následuje od roku 2030 do roku 2039. Tady zatím těžko odhadovat vývoj technologií. Přijde druhá vlna, a tu je zatím těžké specifikovat. Pokud chceme do roku 2039 splnit to, aby naše výroba byla uhlíkově neutrální a dodavatelé na tom byli podobně, tak potřebujeme i určité technologie, které zatím nejsou k v dostatečné míře a za rozumnou cenu k dispozici. Jedná se například o využití vodíku. V našich projektech se proto zabýváme i jeho výrobou.

Kolik vaše výroba spotřebuje energie?

U zemního plynu se jedná o zhruba 220 GWh za rok a u elektřiny o 200 GWh. Naše energetické náklady jsou ročně v řádech miliard korun. V rámci projektu Alfagen, do kterého jen letos ve společnosti Al Invest Břidličná investujeme přes 150 milionů korun, úspoříme tolik zemního plynu, jako je spotřeba pěti tisíc rodinných domků. Což je asi patnáct procent spotřeby fabriky.

Hliníkárna je energeticky nejnáročnější produkce ve vaší skupině. Válcovna Břidličná spotřebuje víc než polovinu plynu ve srovnání s celkovou spotřebou plynu a elektřiny. Jaké zde máte další úsporné plány?

V úspoře jsme zahájili právě projekt Alfagen, který celkově vyjde na 4,2 miliardy. V letošním roce zde budeme v praxi testovat nové hořáky, které sníží spotřebu zemního plynu. Postupně přezbrojíme všechny tavící pece a spotřeba plynu tak na procesu tavení klesne o třetinu.

O kolik vyrobeného hliníku se v Břidličné jedná a jaké má využití?

Za rok vyrobíme 45 tisíc tun hotových výrobků. Pro potravinářství vyrábíme vše, od alobalu, jogurtových víček s potiskem až po obaly na máslo a sýry. Další skupinou výrobků jsou fólie pro tepelná čerpadla, klimatizace pro automotive i stavebnictví. V neposlední řadě to jsou hliníkové desky a materiál pro automobilové nádrže do nákladních vozů.

Odkud vstupní materiál dovážíte?

Pokud jde o primární hliník, tak ten se historicky vozil z celého světa. Když se ale podíváme na to, co vyžadují odběratelé, tak musíme jít až ke kořenům vzniku námi používaného materiálu a hlídat, zda se v zemi vývozce bauxitu dodržují například lidská práva a další aspekty. Automobilky již navíc vyžadují takzvaný zelený hliník – hliník vyrobený ve smeltrech, které jedou na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Z pohledu spotřeby primárního hliníku ten zelený nestačí. Tím, že se nemůže dovážet zelený hliník z Ruska, tak ho z trhu zmizelo asi 29 procent. Za nás vede cesta recyklací použitého hliníku. K tomu bychom potřebovali, aby se hliníkového odpadu vracelo ze spotřebitelského řetězce víc. Tady vidím důležitou roli národních vlád a EU aby k tomu výrobce finálních výrobků, respektive provozovatele kolektivních systémů motivoval.

Součástí zelené transformace není jen recyklace. Je možné, aby požadovanou spotřebu pokryla větrná, či solární elektřina?

Aby se lidé měli stále tak, jak se mají nyní, tak z hlediska udržitelné energie se velice těžko hledají zdroje energie, které by nahradily fosilní paliva. Je potřeba, aby se tomu věnovala politická reprezentace na národní i evropské úrovni. Kdyby si sedli s fyzikem a matematikem, aby vypočítali na kolik může zelená energie nahradit tu stávající, tak příběh začne být pravdivější.

Zelená cesta je správná, ale musí mít reálný rámec. Například Německo, které je s obnovitelnými zdroji nejdál, pokud by do roku 2030 nepostavilo nějaký jiný zdroj, tak by obnovitelné zdroje, které chtějí dále budovat, stačily jen na 40 procent roční spotřeby.

K A se musí říct i B. Co je možné vyřešit zeleně a čím to doplnit, protože zelených zdrojů zatím není dostatek a není známá další cesta, jak se k nim dostat v režimu 24/7. I když bychom postavili všude po celém světě fotovoltaiky a větrníky, tak nebude energie dost, aby uspokojila potřeby lidstva a zároveň byla ekonomicky dostupná. Proto jde i o to, abychom se jako lidé uskromnili a nepodřezávali si větev, na které sedíme.

David Bečvář (51)

Pracuje v MTX Group průmyslníka Petra Otavy již sedmým rokem. Momentálně zastává pozici Chief Strategy Officer celé skupiny. Před nástupem na pozici šéfa strategie pracoval jako Chief Operation Officer a Chief Product Officer. Má zkušenosti na vysokých manažerských pozicích. Několik let vedl společnost TES Vsetín, v kanadském Torontu zastával pozici prezidenta start-upu TESNA ELECTRIC a v začátcích své kariéry pracoval také jako finanční ředitel a v auditu u Ernst & Young.