Nastavím férové podmínky na trhu, říká nový šéf ÚOHS Petr Mlsna | E15.cz

Přebíráte úřad zatížený spoustou kauz. Je to velký problém?

Jedna věc je mediální obraz, který vznikl v souvislosti s minulým vedením úřadu. Druhá věc je realita, kterou naleznete v útrobách úřadu, když začnete hovořit s řediteli jednotlivých oddělení. Zde jsem skutečně optimistický.

Minulé vedení pod Petrem Rafajem bylo kritizováno, že předseda měl v rámci druhého stupně rozhodování velkou moc. Vy sám chcete posílit pravomoci předsedy zavedením apelačního principu, abyste mohl rozhodnutí prvního stupně nejen potvrdit či vrátit, ale rovnou i měnit. Jak tomu máme rozumět?

Ono to není tak, že by byl předseda ještě silnější se zavedením apelačního principu. Dnes máte kasaci, kdy předseda může zrušit rozhodnutí prvního stupně a vrátit mu ho znovu k projednání. To pak musí znovu rozhodnout, a ztratíte tím několik měsíců. V okamžiku, kdy zavedete apelaci, vám odpadne ping pong mezi prvním a druhým stupněm, předseda ve druhém stupni rozhodne a rovnou to může jít na soudní přezkum. Domnívám se, že to může vést k výraznému zrychlení řízení. A soudy určí, zda bylo rozhodnuto po právu.

Poslanci napříč sněmovnou připravili návrh zákona, který reformuje ÚOHS. Počítá s tím, že se pravomoce předsedy omezí a budou rozhodovat kolektivní orgány. Máte výhrady?

Ještě před mým jmenováním jsem se sešel s neziskovými organizacemi a hovořil i se zástupci politických stran. Mám tři základní výhrady. První z nich se dotýká právě návrhu na zavedení tříčlenných senátů, které rozhodují o přezkumu v oblasti veřejných zakázek. Zavedete-li úřad, který je postaven na kvazi-kolegiálním řízení, tak to povede k tomu, že odpovědnost mají všichni a nikdo, jak to u kolektivních orgánů bývá. Máte-li monokratický úřad, odpovědnost nese předseda, ať za danou věc může nebo ne. Dále mi vadí politizace úřadu. V návrhu se předpokládá, že úřad by měl být konstruován se souhlasem Senátu. Logicky se do toho bude promítat politické složení v horní komoře.

Navrhovaná reforma počítá s tím, že by se široká agenda veřejných zakázek mohla vyčlenit do samostatného úřadu.

To je má třetí výhrada. Vytvoření nové instituce nic nezmění. Už v minulosti se ukázalo, že pokud založíte novou instituci, která nemá po ruce vhodné procesní nástroje, délka řízení bude pořád stejná. Takže zakázkovou agendu bych ponechal při ÚOHS, ale velmi výrazně bych změnil procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Hlavně je třeba zrychlit řízení a například omezit okruh pro podávání námitek.

Hovořil jste o tom s premiérem Andrejem Babišem? On byl doposud příznivcem reformy, kterou podepsali i vládní poslanci za ANO a ČSSD.

S premiérem jsem o tom mluvil velice krátce a vyjmenoval jsem mu důvody, které jsem popsal vám. Nevidím do hlav tvůrcům návrhu, ale domnívám se, že to bylo kvůli tomu, jak byl úřad uzavřený, nekomunikoval a nevysvětloval. Zároveň byl zatížen některými kauzami kolem nejvyššího vedení. To všechno se samozřejmě promítá do toho, že se poslanci snaží úřad reformovat. Uvidíme, jak se návrh vyvine dál.

Když ponecháme stranou poslanecký návrh, domnívate se, že je třeba úřad hlouběji transformovat?

Myslím, že je třeba reformovat pravidla a procesní nástroje, podle kterých úřad rozhoduje. Například jak dlouhé jsou lhůty pro odvolání a kolik má úřad času na rozhodnutí. Je třeba se zabývat situací ve druhostupňovém řízení, kdy v mnoha případech návrhy na přezkum podává firma, která není účastníkem veřejné zakázky a ani nepodala nabídku. My tomu říkáme, že dělá kobercový nálet. Chce tu zakázku jednoduše zhatit. Úřad musí dostat lepší nástroje, jak v těchto řízeních rozhodovat.

Budete sám navrhovat nějakou změnu?

Jsem přesvědčen, že ať už bude v roce 2021 navržena jakákoli legislativní změna, nemá šanci na úspěch. Takže možná až po volbách do sněmovny.

Někteří odborníci míní, že ÚOHS selhal při potírání kartelů. Vnímáte to podobně?

Úřad je třeba zbavit nálepky, že má na starosti pouze veřejné zakázky. Není to pravda. Jeho prvořadým úkolem je chránit hospodářskou soutěž. Má nastavovat férové podmínky na trhu, což je jedna z mých priorit. Proto budu chtít personálně posílit soutěžní sekci, aby měla kapacitu sama vyhledávat protisoutěžní jednání. Nebude to ale na základě nějakých udání. Sekce musí sama iniciativně monitorovat trh a detekovat poruchy. Následně je nutné zjišťovat, zda je skutečně uzavřena kartelová dohoda, anebo jsou špatně nastavena regulatorní opatření.