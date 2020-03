Nebojte se změn, říká zakladatel soutěže pro mladé podnikatele | E15.cz

Studoval a podnikal v USA, k tomu založil program pro mladé podnikatele Soutěž & Podnikej. Jaké to je podnikat za mořem, a co by poradil začínajícím podnikatelům? I o tom mluví Martin Vítek, který platí za jednoho z největších českých odborníků na kickstarterové kampaně, v rozhovoru pro web E15.cz.

Jak uspět na Kickstarteru (platforma pro crowdfundingové kampaně, v Česku na podobné bázi funguje například Hithit a jiné služby - PZN. redakce)?

Zásadní věcí pro úspěch na Kickstarteru je několikaměsíční příprava před samým začátkem kampaně. Pokud nemáte připravené zákazníky, kteří budou v den spuštění netrpělivě čekat s prstem na myši, pak bude šance na úspěch vaší Kickstarter kampaně významně snížená.

V USA vzniká mnoho firem, které jsou pak úspěšné i globálně. Důvodů je víc, ale který je podle vás ten nejpodstatnější?

Amerika má velkou výhodu, a to že přes 300 milionů lidí mluví anglicky. Takže když tam něco vyvinete, tak si to můžete ve svém městečku odpivotovat, pak to rozjet ve svém státě no a pak v celé zemi.

Dovedl byste si představit žít v USA?

Hodně závisí kde. Líbí se mi, že když máte nějaký převratný nápad, tak máte lepší předpoklady pro jeho realizaci než v Evropě. Myslím si, že v Evropě je dnes možné být úspěšným zástupcem střední třídy, ale nikdy z vás nebude Elon Musk nebo Jeff Bezos. Na druhou stranu v Americe je docela těžké být ta úspěšná střední třída.

Proč?

Když si zlomíte ruku, děláte třeba šéfa skladu, ale nemůžete tu práci vykonávat, protože máte zlomenou ruku, nemáte pojištění, návštěva doktora vás bude něco stát. Zkrátka vám to může docela zkomplikovat život. Pak si vezměte školné. Abyste chodili na dobrou školu, taky to něco stojí.

Přijde mi, že nás školy připravují spíš na minulost, než na budoucnost…

Souhlasím, trvá to, než se změna dostane přes ministerstvo, přes pajdák, přes učitele...

Co byste poradil začínajícím podnikatelům?

Ať vše ověřují u svých budoucích či současných zákazníků, ať se nebojí změn ani chyb a pokud je to možné, ať si najdou mentora, který jim bude nablízku při důležitých a složitých rozhodnutích.

E15 věnuje startupům dlouhodobě. Například formou podcastu.

Jaké je podnikání v USA a v čem se liší od toho v Česku?

Co se týče papírování, v USA je to jednodušší. Američan vám taky všechno slíbí na první dobrou, ale pak se to musí dohánět, co teda z toho nakonec bude. Na začátku je hodně úsměvů, je to zajímavé, jsi nejlepší, určitě to uděláme, ale pak se dlouho nic neděje, dokud se člověk nepřipomene. Většinou ale lidi nemají problém zajít na schůzku. Pořád ale člověk musí mít nejlepší nabídku.

O podnikání v USA se říká, že když člověk udělá chybu a poučí se z ní, je to cenná zkušenost. U nás je to možná někdy vnímáno spíš jako stigma. Platí to?

Chyby jsou super, chybovat se musí a je otázka, kolik to bude stát času a peněz. A jestli se jim dá vyvarovat. Důležité je se z chyb poučit a pak je neopakovat.

Jak vznikl projekt Soutěž & Podnikej?

Uvědomili jsme si, že řešíme problém. Studenti moc neví, jak to v reálně praxi vypadá. Tak nás napadlo rovnou vzít středoškoláky do praxe - řekneme jim: pracuj na čem chceš, musí to být podnikavý nápad, ne charita. Tak budou mít příslib, že si mohou něco vydělat, něco se naučit, něco vybudovat a že je spojíme s profíky.

Na začátku se nám přihlásilo přes 120 týmů a dokončilo to 27. Máme vybudovanou i online platformu a po čtyřech letech nám vzrostla úspěšnost na 70 procent. Chceme jít i na Slovensko a do dalších zemí. Podle mě je důležité, aby lidi měli důvěru a sebevědomí, že to zvládnou. Chceme i nastartovat nastupující generaci úspěšných, která vytvoří v Česku nové Alzy, Mally a další.

Kolik škol se do soutěže zapojilo a pro koho je určena?

Za čtyři roky máme mezi 350 až 400 školami. Zhruba 800 studentů se přihlásilo do soutěže. Zapojit se může každý středoškolák nad 16 let.

Jaké projekty vzniklé ze soutěže reálně doposud fungují?

Lucka Částková je známá deskovou hrou pro nevidomé Olá. Adrian Drozdek a jeho DejKafe jsou už v Brně, v Praze. Pak Kryštof Lehečka a jeho aplikace pro amatérské trenéry, Tadeáš Kapic s fashion firmou Content Combat v Plzni. Verča Šrédlová a její Neobyčejný diář, Anna Veselá a boty pro pole dancing. A pak jsou nové projekty, u nichž jsem zvědavý, jak se jím podaří se chytit. Například Daruju krev, což je registr a komunita dárců krve, Boxee, něco jako Alza boxy, ale do vzdálenějších lokalit nebo Poplate, talíř na festivaly, co se dá sníst.

Soutěž je postavena na lean startup metodice. O co se jedná?

Člověk si nejprve musí ověřit, že o to, co staví, je zájem na trhu, a pokud ano, tak v jaké formě. No a pokud ne, tak musí svůj nápad upravit. V podstatě rychle a hodně chybuje, z chyb se učí a tvoří finální podobu produktu či služby.

Kdy začne další ročník soutěže a kolikátý bude?

V říjnu začne 5. ročník. Přednášky na školách budou už teď v květnu, to zároveň otevřeme i předregistrace.