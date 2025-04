Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA odhaduje, že v příštích 20 letech budou muset aerolinky přijmout půl milionu až 600 tisíc nových pilotů. Jak toto číslo stouplo ve srovnání s předcházejícími 20 lety?

Tato zpráva je postavená na základě výrobních plánů výrobců letadel. Nyní je na světě v provozu kolem 26 tisíc dopravních letadel a v roce 2043 by jich mělo být 43 tisíc. A z toho jednoduše spočítáte, kolik potřebujete pilotů.

Jak se situace na pracovním trhu pilotů vyvíjela v posledních letech. ovlivněných pandemií?

V létě 2022, kdy se svět vynořil z omezeních daných covidem, tu byl okamžitý nedostatek pilotů, protože část pilotů měla pozastavené licence, část pilotů o své licence přišla, protože dlouho nelétala. Odhaduje se, že na celém světě v roce 2023 chybělo 25 tisíc pilotů, a to ve chvíli, kdy bylo na trhu dohromady 370 tisíc pilotů.

V roce 2024 se tento nedostatek snížil. Na trh se vrátili někteří piloti, kteří si obnovili licence a zároveň nedocházelo k žádnému navýšení počtu letadel. Mnoho letadel bylo po pandemii stále na zemi a Boeing i Airbus stále bojují s narušenými dodavatelskými řetězci.

Ani samotný trh letecké dopravy nevyrostl, v roce 2024 jsme měli jen o 3,5 procenta více cestujících než před covidem.

Velmi důležité je, že výrobci leteckých simulátorů v posledních letech nezastavili nebo neomezili výrobu, na rozdíl od výrobců letadel. Takže na světě máme dost plnohodnotných leteckých simulátorů, které jsou velmi důležitou součástí výcviku.

Ale nedostatek pilotů v USA i tak trvá…

A kvůli nedostatku pilotů tam vzrostly mzdy. V USA dnes někteří kapitáni s velkým počtem letových hodin berou skoro milion dolarů ročně. Sice hrubého, ale i tak je to obrovské číslo. Má to velký dopad na finance amerických aerolinek.

Promítá se tato situace nějak na evropském trhu?

V Evropě je situace trochu jiná. Ale co udělaly aerolinky, když pocítily tlak na růst mezd? Začaly investovat do vlastních programů výcviku pilotů – kadetů. Myslím, že pravděpodobně více než 50 evropských aerolinek na tom pracuje, od British Airways po Turkish Airlines. Dokonce blízkovýchodní společnosti jako Qatar Airways do takových programů investují.

A tím se stávají konkurenty vaší dceřiné společnosti BAA Training?

Některé organizace, jako je naše BAA Training, spustily vlastní kadetní programy. Náš program se jmenuje Pilot Runway. Zajišťujeme aerolinkám celý dodavatelský řetězec s vybranými kadety.

Zájemce posuzujeme, zajišťujeme jim základní výcvik, výcvik na simulátorech, vše sami financujeme a dáváme kadetům garanci zaměstnání. Dáváme jim smlouvu na deset let, zajišťujeme jim sociální jistoty. A po deseti letech, když jim bude 28 let budou stále mladí, budou zkušení a velmi cenění na trhu.

Bez emisí v roce 2050. Postupujeme pomalu, musíme to přehodnotit, tvrdí šéf sdružení aerolinek Jet lag newsletter

Ale podívejme se hlavně na asijsko-pacifický region, na Indii nebo dokonce na Čínu, tak mají stále šestkrát méně cestujících na obyvatele než Evropa nebo USA. Toto manko začnou dohánět. A velmi brzy, do roku 2030, bude tento region potřebovat 141 tisíc nových pilotů. Největší problém bude mít Indie, protože se velmi rychle rozvíjí, tamní aerolinky mají objednány až tři tisíce nových letadel.

Jak se bude budoucí poptávka vyvíjet v Evropě?

Situace se normalizovala. Poptávka po letecké dopravě roste pomalu. A i za piloty, kteří v 65 letech, už přicházejí noví kadeti.

Jsou tu dokonce nezaměstnaní piloti, především ve Velké Británii, kde jich je 500. Potřebujeme je proškolit na nový typ letadla, protože letadla, na kterých dosud létali, mizejí z trhu. Tyto takzvané typové zkoušky jsou nákladné, ale aerolinky po těchto pilotech sahají a investují do nich, takže se myslím, že v roce 2025 nebude Evropa pociťovat žádný nedostatek pilotů.

A v delším časovém horizontu?

V Evropě má většina aerolinek své kadetní programy, známe velikosti jejich flotil, víme, kolik pilotů půjde do důchodu, a kolik nových pilotů bude přesně potřeba. Takže předpokládám, že Evropa v příštích deseti letech žádný problém s piloty mít nebude.

V USA je to jiný příběh, silné odbory tlačí vzhůru mzdy pilotů na nejvyšší možnou míru. Je to kvůli komplikovanému systému pro vstup nových pilotů na pracovní trh. Ale pilotních škol mají dost, i simulátorů, je to jen otázka dosažení dohody mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Trumpova administrativa po svém nástupu vytáhla proti uplatňování principů diverzity na pracovišti, americký prezident opakovaně hovořil o tom, jak škodlivý vliv mají podle něj takzvaná DEI pravidla na aerolinky. Pomůže to americkým aerolinkám s nedostatkem pilotů?