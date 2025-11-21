Nový aukční rekord. Prodej postelového autoportrétu Fridy Kahlo přepsal žebříčky
- Frida Kahlo „strávila spoustu času v posteli čekáním na smrt“ – právě obraz této postele, Sen (Postel), se nyní vydražil za rekordních 54,66 milionu dolarů.
- Autoportrét z roku 1940 překonal dosavadní rekordy v prodeji děl ženských autorek i latinskoamerických umělců.
- Obraz pochází ze soukromé sbírky, byl naposledy vystaven v 90. letech a patří k málu děl Kahlo, která nejsou v Mexiku chráněna statusem umělecké památky.
Strávila zde spoustu času v posteli čekáním na smrt. Mexická historička umění Helena Mac Gregorová připomněla tvrdou realitu spojenou s nedávno vydraženým obrazem Fridy Kahlo Sen (Postel). Dílo z roku 1940 ve čtvrtek večer místního času v New Yorku zaznamenalo historický úspěch, když se v aukční síni Sotheby’s vydražilo za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy korun). Stalo se tak nejdražším obrazem vytvořeným ženou, který kdy byl prodán v aukci. Před dražbou se cena odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů; totožnost kupce nebyla zveřejněna, uvedly agentury AFP a AP.
Malba zobrazuje postel s baldachýnem, v níž leží samotná Frida Kahlo, zatímco nad ní spočívá detailně vyobrazená kostra ozdobená petardami a květinami. Vychází z kartonové kostry, kterou si malířka skutečně umístila nad vlastní postel. Obraz patří mezi několik málo jejích děl, která zůstala v soukromých rukou mimo Mexiko. Pochází ze sbírky neznámého majitele a naposledy byl vystaven v 90. letech. V Mexiku, kde jsou její práce prohlášeny za uměleckou památku, je prodej či ničení obrazů zakázáno, ale díla v zahraničních soukromých sbírkách mohou být dražena legálně.
Rekord mezi ženami
Čtvrteční aukce překonala nejen dosavadní nejvyšší částku zaplacenou za dílo ženské autorky, ale také předchozí rekord Fridy Kahlo mezi latinskoamerickými umělci. Ten dosud držel její obraz Diego y Yo (Diego a já) z roku 1949, prodaný v roce 2021 za 34,9 milionu dolarů. Do té doby byl nejdražším latinskoamerickým dílem v aukci obraz Diega Rivery, který se v roce 2018 prodal za necelých deset milionů dolarů. Podle AP se Kahloininy obrazy v soukromí prodávaly i za vyšší částky.
Dosavadní rekord mezi ženami-umělkyněmi držela americká malířka Georgia O’Keeffeová se svým dílem Jimson Weed/White Flower No. 1, které Sotheby’s v roce 2014 vydražila za 44,4 milionu dolarů. Nejdražším obrazem prodaným v aukci však zůstává Salvator Mundi, připisovaný Leonardu da Vincimu, vydražený v roce 2017 za 450 milionů dolarů.
Já jsem subjekt, který znám nejlépe
Život, tvorba a surrealistické vlivy Frida Kahlo (1907–1954) je jednou z nejpozoruhodnějších osobností moderního umění. Ve své tvorbě kombinovala tradiční mexickou kulturu s realismem, symbolismem i prvky surrealismu. Vytvořila 143 maleb, z toho 55 autoportrétů. Na otázku, proč maluje tak často samu sebe, odpověděla: „Protože jsem tak často sama, protože já jsem subjekt, který znám nejlépe.“
Její život formovaly tragické události: prodělala dětskou obrnu a v 18 letech utrpěla vážná zranění při havárii autobusu, která vedla k celoživotním bolestem, desítkám operací a dlouhým obdobím rekonvalescence v posteli – místě, které zásadně ovlivnilo její umění. Do svých obrazů promítala lásku, ztrátu, tělesné utrpení i politické nadšení. Byla manželkou mexického muralisty Diega Rivery, s nímž prožila bouřlivý vztah plný nevěr a rozchodů. Známá je i její aféra s Lvem Trockým. Celosvětově ji proslavil film Frida (2002) se Salmou Hayekovou.
Ačkoli bývá řazena mezi surrealisty a draží se po boku autorů, jako jsou Salvador Dalí či René Magritte, sama se k hnutí nehlásila. „Breton byl dílem Kahlo fascinován, protože v něm viděl surrealistického ducha,“ říká historička Helena Mac Gregorová. Odborníci skutečně nacházejí v jejím díle snovost, vnitřní symboliku i osobní svobodu.
Frida Kahlo zemřela 13. července 1954 krátce po 47. narozeninách v La Casa Azul, „modrém domě“, v němž se narodila a kde dnes sídlí muzeum věnované jejímu životu a tvorbě.
obraz Fridy Kahlo Sen (Postel) |