Pravá ruka Tomáše Pitra čelí insolvenci. Bývalý policista ÚOOZ má dlužit miliony, rozprodává majetek
- Luděk Žákovec, bývalý elitní policista a blízký spolupracovník Tomáše Pitra, čelí insolvenci kvůli nesplaceným milionovým závazkům.
- Do popředí se tím dostává i jeho dlouholetá spolupráce s Tomášem Pitrem.
- Žákovec je rovněž spojen s několika firmami, včetně spolku Ermitáž, který zaujal pozornost svým sídlem v ruské vile v pražské Bubenči.
Někdejší elitní policista a poté blízký spolupracovník kontroverzního českého podnikatele a miliardáře Tomáše Pitra čelí insolvenci. Nestává se příliš často, aby některá z částí Pitrovy byznysové galaxie vyplavala na dobře viditelný povrch. Případ doktora Žákovce je čirou výjimkou.
Ručil za několikamilionový úvěr nabraný firmou, ve které byl tehdy společníkem, ta ale nesplácí. Takové je gró insolvenčního případu, který se těsně otírá o citlivou hranici byznysu Tomáše Pitra. Pohledávkový investor s nejasným pozadím, jehož firma vznikla teprve letos v únoru, jen o měsíc později koupil dluh zaručený Luďkem Žákovcem znějící na něco přes dva miliony korun. Novopečený věřitel zároveň v návrhu uvádí, že nejde zdaleka o jediný balík peněz, který někdejší policista antimafiánského útvaru ÚOOZ dluží.
Pitrův pitbull
Za „Pitrova pitbulla“ označil letos Žákovce proslulý investigativní novinář Jaroslav Kmenta ve svém textu pro magazín Reportér. V něm podrobně popsal cestu Žákovce z pozice prvoligového policisty přes funkci Pitrova bezpečnostního poradce až k roli na prahu podnikatelova byznysového partnera.
„Luděk Žákovec dělá pro Pitra už sedmnáct let. Do roku 2007 pracoval jako detektiv ÚOOZ, léta předtím sloužil na ‚sledce‘, tedy policejním Útvaru operativní dokumentace, který se specializuje na sledování,“ psal letos v lednu Kmenta s tím, že Žákovec si během uplynulých sedmnácti let vybudoval takové postavení, že budí extrémní respekt i u zkušených harcovníků.
O několik měsíců později dodal, že českým podsvětím otřásá válka mezi českou a balkánskou klikou. Roli v ní měl hrát právě i Žákovec jako pravá ruka Pitrova byznysu. A právě několik měsíců po vyhlášení této války se Žákovec ocitl na insolvenčním „pranýři“.
