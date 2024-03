Michaela Macharik je Češkou podnikající na Ukrajině. Od loňského února se musí neustále vypořádávat s následky ničivé ruské invaze. Řeší potíže s energiemi, odvody zaměstnanců do armády i s výpadky práce kvůli leteckým poplachům. Přesto ze země odejít neplánuje a svůj byznys drží dál. Její příběh přesně ukazuje, jak vysoké geopolitické riziko musejí investoři dokázat snést. Jakým dalším zkouškám Evropa i svět čelí? Mezi nejzávažnější patří migrace, klimatické změny i nepříznivý demokratický vývoj.

„S mým partnerem Markusem jsme se rozhodli, že zůstaneme. Byznys jsme tady vybudovali úplně od nuly. Zabralo nám to asi osm let života. Nechceme to jen tak zahodit,“ říká Michaela Macharik, když nás během mimořádně slunečného podzimního odpoledne vítá v továrně své společnosti Time & Space ve městě Stryj na západě Ukrajiny.

Navzdory neradostným zážitkům, které popisuje, působí tato třiačtyřicetiletá elegantní dáma neuvěřitelně vyrovnaně a zcela otevřeně odpovídá i na sebenepříjemnější otázky. Ačkoli se na západní Ukrajině fyzicky nebojuje, vzdušné útoky čas od času ohrožují obyvatele i zde. „Strach nemám, to bych zde nemohla normálně fungovat,“ podotýká Macharik a pokračuje ve svém příběhu.

Na Ukrajině provozovala dvě firmy – zmiňovanou Time & Space, jejíž výrobu kabelových svazků do aut a domácích spotřebičů si můžeme prohlédnout na vlastní oči, a dále agenturu Top People, která zprostředkovávala Ukrajincům práci v Česku, hlavně v průmyslových podnicích typu Continental či Trelleborg.