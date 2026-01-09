Předplatné

Turek půjde k soudu proti prezidentovi. Chce omluvu za stopku na životním prostředí

Filip Turek

Filip Turek Zdroj: Michaela Szkanderová e15

ČTK
ČTK , sad
  • Poslanec Motoristů Filip Turek oznámil v Kyjevě, že podá na prezidenta Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti a bude požadovat omluvu.
  • Reaguje na prezidentovo zdůvodnění v dopisu premiérovi Andreji Babišovi, proč odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí.
  • Pavel v dopise argumentuje opakovaným nedostatkem respektu k právnímu řádu a ústavním hodnotám.

Pavel v pátek v dopisu adresovaném Babišovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident. S Babišem je připravený spolupracovat na doplnění vlády o zbývajícího ministra, životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).

„Jeho zdůvodnění se mě hluboce dotýká, v nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil," řekl Turek novinářům při dnešní návštěvě Ukrajiny, na kterou doprovází Macinku. Vyloučil kompetenční žalobu i to, že by Motoristé chtěli nějak „vydírat" koaliční partnery. „My jsme šli do voleb, aby nepokračovala Fialova vláda," uvedl.

Kontroverze kolem Turka

Turek dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Prezident v dopisu konstatoval, že musí chránit základní ústavní hodnoty včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií a světonázorů. U Turka je řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu, míní. „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo," uvedl.

Dalšími výroky pak Turek vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem, uvedl Pavel. Kandidát Motoristů také podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům, nešlo přitom o jednorázové excesy.

