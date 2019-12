Petr Čech: Nová generace chce mít co nejsnadnější život | E15.cz

Brankář je totální sólista. Individualista, i když v rámci týmu. Jste takový i ve skutečnosti?

Baví, nebo bavilo mě být brankářem přesně proto. Je to individuální sport včleněný do kolektivního. Obecně se individuální sport měří úplně jinak, nahlíží se na něj jinak, ať chcete nebo ne. A stejně tak je role brankáře na hřišti unikátní. Jiná, než mají hráči. I v pravidlech je, že zápas může začít, když je více než sedm hráčů a brankář. Nikdy ne bez něj. Už to samo o sobě dává tomu postu určitou unikátnost. Stejně jako možnost chytit míč do ruky ve vápně.

Je to tedy nejbližší vaší povaze?

Ano, naprosto to vystihuje mou povahu. Vždycky mi to sedělo. Mám rád individuální odpovědnost, ale zároveň k sobě mám tým, který mi může pomoci a já jemu. Lidé se i ve fotbale honí za nejrůznějšími výsledky, rekordy, ale stejně má každý největší radost, když vyhraje pohár společně s týmem. Když vítězství může sdílet s parťáky. To je cíl.

Vaším cílem bylo být nejlepší.

Ano, taky, protože jsem věděl, že za mnou stojí řada dalších hráčů, kteří doufají v mou chybu. Aby oni dostali šanci. Pokud bych neměl disciplínu a nedělal věci správně, kazil hru, nemusel bych už dostat žádnou další šanci. Člověka to hodně naučí. Být nejlepší znamená mít odpovědnost i disciplínu, každý den pracovat co nejlépe. Že je to v kolektivu, je bonus.

Příjemným bonusem jsou samozřejmě i peníze, které jste fotbalem vydělal. Podle některých údajů to za předchozí rok bylo hrubého 242 milionů korun. Spadají sem plat, odměny, příjmy od reklamních partnerů a sponzorů. Dokážete je rozdělit?

Co se týká Anglie, byla drtivá většina plat plynoucí opravdu z fotbalu. Marketingové příjmy byly odhadem dvacet procent.

Musí být hráč proto v podstatě byznysmen? A vy, ač jste na to měl lidi, řešíl jste finanční aktivity sám?

Mě to baví. To zaprvé. A zadruhé mám rád věci pod kontrolou. Nejsem kontrolor, ale mám to rád. To znamená, že když se vybere strategie, stanoví její struktura, musím s ní souhlasit.