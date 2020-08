Hlavní nádraží má dostat dva nové pavilony | E15.cz

Novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží čekají zásadní změny. I kvůli problémům se zatékáním do budovy chystá Správa železnic rozsáhlou rekonstrukci za stovky milionů korun, která se dotkne i střechy. Na té stojí parkoviště, ale i to se má změnit.

„Parkoviště by měl nahradit park, čímž by se rozšířil Sherwood (neoficiální označení Vrchlického sadů, parku před nádražím – pozn. red.). Místo by si zasloužilo zklidnit, chceme ho odclonit od magistrály například zelení,“ řekl deníku E15 generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Především by tam ale měly vyrůst dva nové pavilony spojené eskalátory s odbavovací halou.

„Sloužily by kavárnám, občerstvení a zázemí cestujících včetně nových výtahů pro zásobování do nižších úrovní,“ uvádí koncepční studie, kterou pro SŽ zpracovala společnost EHL-Koumar Architekti. Prostor mezi pavilony by byl vydlážděn a členěn stromy se stolečky a židlemi. Studie rovněž předpokládá vznik širokého přechodu mezi Fantovou budovou a střechou nové odbavovací haly, který by překřížil magistrálu.

„Konečnou podobu projektu chceme určit v příštím roce, rozhodneme ve spolupráci s hlavním městem i památkáři. Odhaduji, že bychom mohli začít stavět koncem roku 2022. Správa železnic prosazuje park,“ uvedl Svoboda. Odbavovací hala patří správě, beton na její střeše pak městské společnosti Technická správa komunikací. SŽ se proto snaží vyjednat, aby jí patřilo oboje a mohla konat.

SŽ spolupracuje s magistrátem i proto, že lokalitou má v budoucnu vést tramvajová trať, kterou zaplatí magistrát. „Volba parku je vhodná, podporuji ji. Park se musí zkoordinovat s tramvajovou tratí. Potřebujeme propojit tramvaj z Václavského náměstí a Vinohradské třídy do Washingtonovy ulice a parku před nádražím,“ vysvětlil náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09). Tramvaj by se podle něj mohla objevit před odbavovací halou za čtyři roky.

Studie navrhla soubor řešení, která podporuje také Institut plánování a rozvoje Prahy. „Střecha sloužící jako zázemí pro cestující má být napojena úrovňově na historickou budou, na park i do vnitřních prostor. Součástí střechy jsou i zázemí pro taxi a nebo K+R,“ uvedl mluvčí IPR Marek Vácha s tím, že o konečné podobě projektu se ještě bude jednat.

Podaří-li se změnit územní plán, nová tramvajová trať povede ulicemi Wilsonovou, Politických vězňů a Washingtonovou, dále předprostorem nové odbavovací haly hlavního nádraží a ulicí Opletalovou, informoval už dříve IPR.