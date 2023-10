Budoucností je předplácení aut, říká šéf leasingovky Drivalia | e15.cz

Český trh Drivalia obsadila prostřednictvím akvizice leasingové firmy LeasePlan. „Věříme, že negativní signály z trhu přebijeme dobrou nabídkou i proti silnějším konkurentům,“ říká Paolo Manfreddi, generální ředitel Drivalia, jenž zároveň působí jako šéf pro evropské trhy a business development CA Auto Bank, vlastníka Drivalie.

Které z trendů nejvíce ovlivní budoucnost vašeho byznysu s auty?

Zaprvé vidíme, že operativní leasing je neustále na vzestupu. Zatímco v roce 2020 činil jeho podíl devatenáct procent, letos to je téměř čtvrtina všech registrací aut. Je na vzestupu posledních patnáct až dvacet let. A věříme, že dál poroste. V minulosti byl zaměřen hlavně na režim B2B (business to business). Věříme, že více zakoření i v soukromé sféře, kde jeho současný podíl osciluje mezi deseti a patnácti procenty.

Další velký trend je něco, čemu říkáme flexibilita. Lidi dnes mnohem více baží po tom, aby byli mobilní, nikoliv ale po vlastnictví vozu. Trh předplatných má do roku 2025 vzrůst na více než 22 miliard eur ročně. Ještě v roce 2020 činil necelých pět miliard. Proto sázíme na model předplatného. To má uspokojit tuto svižně se zvyšující poptávku.

Drivalia dnes působí ve třinácti zemích Evropy, hlavně v západní části. Letos se má rozšířit do Německa a Polska, v příštím roce zmiňujete Rakousko, Švédsko a Švýcarsko. Co je cílová pozice na evropských trzích?

V krátkodobém horizontu chceme rozšířit náš perimetr v Evropě. Tak, aby Drivalia expandovala na všech osmnáct trhů, kde již působí náš vlastník CA Auto Bank. A na těchto trzích – včetně českého – rychle růst. V Česku už se například soustředíme na dlouhodobé pronájmy, další růst si slibujeme od nabídnutí zmíněného předplatného. Skrze něj je například možné bez omezení měnit využívaný vůz za jiný třeba podle toho, jaké auto se vám hodí v zimě a v létě. Loni jsme v Česku vykázali obrat 3,7 miliardy korun, hrubý zisk 350 milionů. Provozovali jsme třicet tisíc vozů a měli 2500 klientů. Od příštího roku budeme přítomní i na Letišti Václava Havla, kde cílíme hlavně na retailovou klientelu.

Kolik budete do expanze investovat?

Budou to desítky milionů eur, půjdou hlavně do naší softwarové platformy. Mohu doplnit, že ovládáme aktiva v hodnotě dvou miliard eur. Cílíme na jejich zdvojnásobení.

Automobilový průmysl si prochází největší proměnou ve své bohaté historii, jak spousta vrcholných zástupců z odvětví tvrdí. Během několika let přejde z fosilních paliv na elektrický pohon. Předpokládám, že vyšší pořizovací ceny elektromobilů a obvykle nižší provozní náklady rozhází nejeden zaběhnutý byznysmodel, že?

Zákazníci mají stále pochybnosti o elektromobilech. Důležitá je osobní zkušenost. Takže ji nabízíme. Zvolíte předplatné, vyberete si elektromobil. Poté si ho buď necháte, nebo zkrátka přesedláte na vůz, který vám bude po vůli, ať už spalovací, nebo hybridní. Nabízíme všechny. V obecné rovině každopádně platí, že přechod ze spalovacích aut na elektrická nás nutí rychleji přizpůsobovat nabídku klientům.

Pořizovací ceny nových vozů rostou, pro řadu lidí se stávají méně dostupné a počítám, že to dopadá i na váš byznys. Jak se s tím hodláte vypořádat?

Vezměme si plně elektrické vozy. Jejich pořizovací ceny jsou typicky vyšší než u spalovacích vozů, na druhou stranu jejich údržba i provoz jsou levnější. Na trh navíc přicházejí nové technologie baterií. Ano, vyšší ceny aut dopadají na všechny, nejsme výjimkou.

Americká Tesla válcuje evropské trhy, ambiciózní jsou i do Evropy expandující čínské „elektromobilky“ nebo i vietnamská VinFast. Dočkáme se širší proměny značek, které dominují firemním flotilám?

Bereme to jako příležitost. Tito výrobci uvádějí na trh spoustu zajímavých elektroaut, nemají ale rozsáhlé dealerské sítě. To je naše šance. Skrze naše předplatná nebo pronájmy aut se mohou tyto automobilky zviditelnit. Jakmile vstupujete na trh s jedním či dvěma tisíci vozy, lidé si toho všimnou. Takže zákazník, který je sice zvědavý, jak nové elektromobily jezdí, ale bojí se, nechce do nich investovat nebo si to nemůže dovolit, může sáhnout po předplatném. Cílíme na to, abychom do roku 2026 měli polovinu vozů elektrifikovaných – tedy plně elektrických nebo plug-in hybridních. Do konce dekády to má být osmdesát procent. Jsem si ale jistý, že v té době už budeme stoprocentně v elektromobilech.

Co čekáte od tradičních evropských automobilek, vzchopí se?

Záleží na tom, do kdy myslíte.

Tak řekněme do roku 2026, který je pro Drivalii referenční.

I když by v té době na trh už mohl přijít Model 2 od Tesly, což by mohl být game-changer pro všechny, neočekávám, že by se měly neevropské značky aut podílet na našem vozovém parku více než dvaceti procenty. Zastoupení vozů od koncernů Volkswagen (kam patří mimo jiné značky jako Škoda Auto, Seat, Cupra, Audi či Porsche) nebo Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Citroën, Peugeot či Opel) je u nás stále vysoké.

Coby leasingová firma máte jistě dobrý přehled o aktuální ochotě firem utrácet za auta. V jaké kondici se nyní evropské podniky nacházejí?

Poslední čtyři roky, bohužel, čelíme krizím pomalu každý půlrok. Rostoucí úrokové sazby a dražší financování samozřejmě ovlivňují celý kontinent. Ale věřím, že se s tím všichni úspěšně popereme.

Projevují se tyto krize i na vašem hospodaření?

Upřímně řečeno ne. Plánujeme růst, budeme dál investovat a expandovat. Věříme, že negativní signály z trhu přebijeme dobrou nabídkou i proti silnějším konkurentům.

Nedávno jsem narazil na mapu Evropy, která ilustrovala, jak jsou jednotlivé země připravené na nadcházející éru elektrických vozů, pokud jde o množství dobíjecích stanic. Vyplynulo z ní, že absorbovat poptávku po dobíjení může být schopné Německo a patrně pár severských států či Benelux. V připravenosti států po Evropě panují velké rozdíly, východ kontinentu včetně Česka není dobře připraven. Chápete to jako riziko i pro váš byznys?

Neplánujeme přejít na elektromobily kompletně za dva tři roky. Cíl, který jsem zmínil – mít polovinu vozů elektrických či plug-in hybridních v roce 2026 – je obecný pro Evropu. V zemích, jakou je i Česká republika, budeme patrně pod touto hodnotou i v roce 2026. Když se ostatně podíváme na aktuální prodeje elektrifikovaných vozů, leccos si odvodíme. Například ale v Itálii, kde máme ústředí, provozujeme více než 1600 veřejných nabíjecích stanic. Je to největší síť provozovaná soukromým subjektem v celé Itálii.

Co děláte proto, aby zájem po plně elektrických vozech rostl?

Investujeme do zákazníkova pohodlí. Dám vám příklad: předplatíte si náš elektrický vůz. S ním vám dáme naši vlastní „kreditní kartu“. Nemusíte se nikam registrovat, zkrátka přijedete ke stanici a vůz dobijete. Upřímně řečeno, je to mnohem více o přesvědčování zákazníků než našich vlastních zaměstnanců. Ti už jsou dobře vytrénování v tom, jak vysvětlit lidem, že je dobíjení skutečně jednoduché. Pořád ale narážíme na strach zákazníků, především tehdy, kdy si půjčují vůz v okamžiku, kdy pobývají mimo domovskou zemi.