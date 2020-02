Comic-Con Prague. Festival za 20 milionů korun | E15.cz

Pavel Renčín je známý spisovatel, zároveň manažer skupiny rádií Active a teď také hlavní osobou v pozadí akce Comic-Con Prague 2020, kterou o tomto víkendu hostí prostor O2 Universum. „Říkali jsme si, že když prodáme 15 tisíc vstupenek, bude to úspěch, máme jich prodáno přes 20 tisíc,“ těší Renčína. „A vypadá to, že všechny ohlášené hvězdy přijedou, což nebývá samozřejmost,“ dodává v Renčín v rozhovoru pro E15.cz.

Kdo za Comic-Conem stojí?

Jsme dva spoluorganizátoři. Jeden jsme my Active, rádiová skupina Frekvence 1, Evropy 2 a dalších. A druhý Václav Pravda, organizátor hlavně Festivalu Fantazie, který má dlouhou tradici, renomé. Já jsem jinak spisovatel, v rámci fantastiky píšu knihy. V roce 2004 mi vyšla první knížka. Tato akce mi pojí jednak práci, kterou tady mám s marketingem rádií, a vášeň a koníček, který je mým druhým džobem.

Na jaké náklady celá akce přijde?

Pro Active je to dramaticky nejnákladnější akce, kterou jsme kdy dělali. Nákladový rozpočet je mezi 15 až 20 miliony. Hlavní zdroj příjmů je prodané vstupné. Výhledově počítáme s větším zapojením partnerů, sponzorů.

Loni mnoho fanoušků komiksu s očekáváním vzhlíželo k akci PragueCon. Ta měla být první velkou akcí tohoto typu v Česku. Nakonec se ale nekonala. Není to z hlediska důvěry ve vás i pro vás teď handicap?

Nechci hodnotit jejich projekt, ani pořádně nevím, proč jim to neklaplo. Ale třeba partneři, s nimiž spolupracujeme nyní, nám o nich tvrdili, že organizátoři PragueConu slibovali až nereálné věci ohledně hvězd, které měli přijet a podobně. Zároveň se jim ale asi nepodařilo nalákat dost návštěvníků.

Trochu handicap to, že se něco takového stalo, to nicméně byl a je. Ale pomáhá nám asi to, že je to postavené na mně a Vaškovi Pravdovi. Komunita ví, že jsme se jen tak nezjevili. Že je to náš svět. Jsme každopádně připraveni, že první rok proděláme. Chtěli jsme to udělat velké, pěkné a víme, že na to máme jen jednu šanci. Byznysově vyplácet se to může začít později.

Jaká účast, jaký počet prodaných vstupenek bude znamenat, že se akce zaplatí, že bude mít smysl ji pořádat?

Říkali jsme si, že 15 tisíc na celý víkend bude úspěch. Máme prodáno přes 20 tisíc vstupenek, takže jsme nadšeni. Dávno jsme překročili očekávání. Maximální kapacita v O2 Universu, kde akci pořádáme je 24 tisíc člověkodní. Teď je hlavní mise nezklamat. Aby lidi, kteří přijdou, dostali, co chtějí. A pak začneme makat na dalším ročníku. Jde o dlouhodobý projekt. Doufáme, že zakládáme novou tradici.

Pozvali jste řadu hollywoodských hvězd, představitelů seriálových nebo filmových populárních postav. Kolik takové osobnosti stojí? Jak trh s jejich dispozicí na podobné akce funguje?

Kdybych se hodně zasnil, budu chtít Roberta Downeyho Jr. a jiné top hvězdy Marvelu. Ale ti buď vůbec nejezdí, nebo jsou neskutečně drazí. Ti, které jsme pozvali my, tak nás stáli stovky tisíc až přes milion. A už to není málo.

Praxe je taková, že když podobnou celebritu pozvete, financujete jí z velké části z podpisů, fotokoutků s nimi, za což fanoušci rádi zaplatí. Na to by v Česku dle mého názoru zatím nebyla tak široká skupina těch, které by to zajímalo. Takže je to investice a u ní musíme hodně rozmýšlet, kdo za to stojí a kdo ne. Uvidíme, jestli jsme se trefili. Vsadili jsme na Rona Perlmana alias Hellboye, Johna Rhyse-Daviese neboli Gimlyho z Pána prstenů, Kocoura z Červeného trpaslíka, herce Dannyho Johna-Julese. Anna Shaffer hrála v sérii Harryho Pottera, teď nám pomohla popularita seriálu Zaklínač, kde hrála. Jde o mix lidí, které umíme zaplatit a kteří jsou zajímaví pro lidi.

Mají nějaké výjimečné požadavky?

Z Ameriky nebo Velké Británie jsou zvyklí, že kdekoliv se objeví, fanoušci je poznají, chtějí se fotit a tak dále. Takže veškerý servis, který požadují, a nám se může zdát přemrštěný, tak vlastně potřebují ke, když to zlehčím, k přežití. A nám tady se to může zdát jako lepší péče. Ale není to nic úplně nestandardního, doprovod z letiště, dobrý hotel. Podpora těm, kteří tu třeba chtějí zůstat déle a prohlédnout si Prahu.

Co může být v tuto chvíli riziko pro vaši akci?

Nejvíc je asi spojené právě s chystanými hvězdami. Mají ve smlouvách, že pokud dostanou v daném termínu lepší nabídku, mohou účast zrušit, takže zpravidla do poslední chvíle nevíte, jestli vše klapne. Kdyby ne, kdyby nějaká hvězda z plakátu svou účast odřekla, tak nás to může položit.

Kdo je vaše konkurence? Menší české „cony“, nebo naopak podobné akce v sousedních zemích?

Podobné akce jsou v Berlíně, ve Vídni, jsou tam už několikáté ročníky, jde o zavedené akce. Hlavně ta Vídeň už je dost daleko. Ale není to konkurence, fanoušci jsou po takových eventech hladoví. Letos bude většina návštěvníků z Česka, ale do budoucna by mohli přijíždět víc i cizinci. A s malými cony to je podobné. I lidi z jádra fantasy komunity by mohla zajímat relativně mainstreamovější akce jako je ta naše. Tedy to nevidím jako konkurenci, ale vzájemně se doplňující akce, jejichž zvyšující se počet je dokladem toho, že sci-fi, fantasy a komiks obecně jsou na vzestupu.