Osmiprocentního výnosu už bych se bál, říká Vladimír Bezděk | E15.cz

Po mnoha letech ve veřejném sektoru a korporátu se Vladimír Bezděk stal startupistou a zapojil se do projektu, který umožňuje drobné investice do realit komukoli. Chtěl se zkusit uživit sám, zaštítěn jen svou pověstí a zkušeností. „Kolik stojí postavit se na vlastní nohy? Není to, na co jsem byl zvyklý, ale nevadí. Je to obohacující,“ říká bývalý šéf několika pojišťoven, poradce bankovní rady ČNB a muž, jehož jméno kdysi dalo název vládní expertní komisi pro přípravu penzijní reformy.