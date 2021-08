Vinograf přežil pandemii za cenu ztrát, teď chystá expanzi | E15.cz

Jak se Vinografu dařilo v době covidové? Kupovali Češi alkohol více než obvykle?

Jedna věc je, že se potvrzovalo, že lidé konzumovali alkohol ve větší míře. Nicméně v kontextu zážitkové gastronomie, kterou Vinograf nabízí, nemohu tento trend potvrdit. Příjmy, které jsme generovali prostřednictvím prodeje přes okénko a přes náš e-shop, byly daleko nižší oproti situaci, kdy jsme restauraci měli otevřenou. Ano, statistiky ukazují, že lidé pili více, ale z pohledu prodeje našeho sofistikovaného produktu, kdy nabízíme zážitek v restauraci, párování vína s jídlem apod. byl propad obrovský. Náš výkon v covidové době dosahoval pouhých asi 40 procent standardního režimu. Jednu z našich dvou provozoven jsme na podzim loňského roku bohužel museli úplně uzavřít.

Začínají se zákazníci po rozvolnění do Vaší restaurace vracet, nebo zde došlo k trvalé proměně návyků směrem k domácí konzumaci?

Odpovím v kontextu čísel a informací, které jsou známy napříč celou republikou. Do restaurací, které nejsou v obydlených částech města či na turisticky atraktivních místech, se hosté prostě nevrátili (na úroveň, na jaké chodili před covidem). Tento fakt můžeme potvrdit i my, protože máme provozovnu na Senovážném náměstí na Praze 1, kde místo bytů jsou v domech kanceláře. Na druhou stranu, nedávno vyšla tisková zpráva společnosti Storyous, jež zajišťuje pro restaurace pokladní systémy, ve které se píše, že právě v turisticky atraktivních místech, jako například v jižních Čechách, v Krkonoších nebo na jižní Moravě, jsou tržby nad rokem 2019. Tím se potvrzuje to, že český turistický ruch zafungoval v místech, kam lidé jezdí na dovolenou, ale na zbylých místech, třeba v Praze, což je právě i náš případ, se lidé pořád do restaurací nevrátili. Samozřejmě hraje roli i nedostatek zahraničních turistů. Návyky se koronakrizí proměnily a zákazníci se do restaurací stále ještě stoprocentně nevrátili.

E-shop vám naopak během covidu fungoval lépe?

Ano, e-shop nás opravdu hodně zachraňoval.

V e-shopu máte vína rozdělena do kategorií primárně podle cenového rozpětí. Odráží cena vína jeho kvalitu?

To je záludná otázka. Nejdřív se ještě vyjádřím k tomu, jaká vína nabízíme v e-shopu a jaká vína nabízíme v baru, protože to je poměrně velký rozdíl. My jsme se v tomto směru dost poučili právě během covidu. Na Senovážném náměstí máme na vinném lístku až tisíc vín a naší filosofií je, že otevíráme svět vína. Takže se snažíme nabídnout všem zákazníkům široké portfolio vín z celého světa, samozřejmě i z Čech a Moravy, a ta vína mají odlišné cenové kategorie. Navíc prodáváme i dražší lahve, které můžete ochutnat prostřednictvím takzvaného Coravinu, což je technologie, kdy lahev napíchnete přes korek a můžete z ní vytáhnout třeba jen deci vína a nemusíte ji otevírat, tudíž ona nezoxiduje. Takže si můžete otestovat i poměrně drahou láhev s tím, že vypijete jen jednu skleničku. Často k nám zákazníci chodí, že chtějí některé víno ochutnat a váhají, jestli si mají koupit celou lahev. Pomocí Coravinu mají tu možnost si ji ochutnat. To je tedy to, co prodáváme v baru. Vína, která máme na e-shopu, jsou cenově příznivější. A to je právě ta naše zkušenost z covidu, kdy jsme si ověřili, že lidé, když si objednávají víno domů a pijí ho sami, často volí podle ceny.

A je tedy mezi kvalitou a cenou rovnítko?

Celá problematika je velmi komplexní a nelze jednoznačně odpovědět ano nebo ne. Cena vína v sobě obsahuje spoustu informací, skládá se z toho, jak se s daným vínem pracuje, jak dlouho leží v sudech, je tam zkrátka mnoho parametrů. Samozřejmě s víny, která jsou levnější, je určitě méně práce, stráví menší dobu na sudech, na kalech. Záleží také na tom, zda se jedná o šumivé víno, tiché víno… Logicky se zde tak dostáváme k tomu, že dražší víno by mělo být vyzrálejší, zajímavější, jelikož se na něm strávilo více času i práce. Já bych nechtěla zjednodušovat, ale určitá přímá úměra tam samozřejmě je, ale je to dáno postupy, které za tím vínem jsou, tím, co se musí v uvozovkách odpracovat, aby to víno bylo tak kvalitní, jak daný vinař potřebuje. Samozřejmě se můžete setkat s nějakým dražším vínem, které vám nebude chutnat a naopak vám bude chutnat levnější víno, ale to už je pak vysoce individuální záležitost každého konzumenta.

Preferují Češi domácí, či zahraniční vína?

My máme zkušenost z baru jasnou: jsou ti milovníci vína, kteří na česká a moravská vína nedají dopustit, mají je moc rádi, jezdí si za těmi vinaři a opravdu je to pro ně i preference. Pak máte takové milovníky vína, kteří řeknou, že jakmile ochutnali cokoliv ze zahraničí a „napili si“ Francii, Itálii, Španělsko, česká vína je již neoslovují. Je to opravdu opět velice individuální, ale většinou když někdo nemá rád česká a moravská vína, tak u toho zůstává, příliš to nemění, a naopak. Dalo by se říct, že lidé obvykle preferují buď to, nebo to.

V nabídce máte i možnost předplatného vína. Byli jste na trhu první s tímto nápadem?

My jsme s tím přišli a troufám si tvrdit, že jsme byli první, a pak jsme viděli konkurenci, že začala dělat to samé. Jedná se o velmi oblíbený produkt našich zákazníků. Pravidelně jim posíláme podle daných frekvencí balík vína, takže můžou testovat a ochutnávat nová vína, nikdy jim nepřijde to samé. Zákazníci si to velmi chválí, líbí se jim to a považují to za skvělou možnost se seznámit s víny, která by si oni sami nikdy nevybrali nebo by je jinak nenapadlo si je koupit. Navíc to má ještě ten benefit, že se o nic nemusíte starat, prostě vám pravidelně přijde krabice a pro člověka, který má rád víno, konzumuje ho, je to bez starostí. Sami jsme byli překvapeni vlnou pozitivního ohlasu, většina zákazníků si předplatné automaticky prodlužuje. Oblíbené jsou rovněž on-line degustace, například během lockdownu naše šéfsomeliérka Klára Kollárová zorganizovala jednu s Petrem Čtvrtníčkem.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Během lockdownu se nám podařilo získat investory a od chvíle, kdy k nám vstoupili, jsme se s nimi pustili do expanze. Otevíráme nové bary, otevřeli jsme i obchod s vínem a delikatesami, nejen jako bar, ale obchod s vínem a delikatesami, protože my sami si spoustu delikates jako paštiky, rillettes, pastrami a podobně vyrábíme. Míříme na to, že bychom chtěli minimálně v Praze otevírat bary, které jsou právě v těch místech, kde bydlí lidé, v menším formátu, ne s teplou kuchyní, ale s občerstvením, s tím, co si můžete ochutnat u nás na Senovážném náměstí. Na začátku září budeme otevírat bar v Korunní ulici, jednáme o baru v Dejvicích a na Senovážném náměstí jsme otevřeli obchod s delikatesami a vínem Vinoshop. Dále bychom se chtěli zaměřit na jižní Moravu, kde máme spoustu kontaktů a vazeb s vinaři, od kterých bereme víno. Domníváme se, že Vinograf by mohl zastávat roli hezké spojky vinařů z jižní Moravy na jednom místě.

Na trhu je nyní rekordní počet volných pracovních míst. Pociťujete tento problém „na vlastní kůži“?

Ano, i my se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců. My jsme si tedy naštěstí během covidu dokázali udržet naše zaměstnance a jsme za to moc rádi, že to s námi táhli a zvládli to, jelikož ty podmínky byly opravdu poměrně krušné z pohledu odměňování. Na druhou stranu, my teď právě pro ty naše expanzní plány a aktivity hledáme nové lidi a tam se potýkáme s velkými problémy, abychom vůbec nějaké pracovník dokázali najít.

Jaké požadavky musí potenciální kandidát na someliéra splňovat?

V ideálním případě potřebujeme člověka, který má nějakou zkušenost s vínem. Nemusí mít za sebou konkrétní kurzy. Potřebujeme vidět, že má nějaký vztah k vínu, že ho to zajímá a potřebujeme, aby mluvil alespoň dvěma světovými jazyky. To je pro nás velmi důležité, protože k nám chodí cizinci a také ta vína jezdíme ochutnávat a poznávat k vinařům po celé Evropě. Takže to je jedna z podmínek. V dnešní době je samozřejmě ta situace tak náročná, že ustupujeme od podmínky, aby ten člověk měl nějakou širokou zkušenost s vínem. Snažíme se naše zaměstnance všechno naučit sami.