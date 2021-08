Kamenní prodejci ještě mohou onlinu zahrozit, říká Kapošváry ze Shopsysu | E15.cz

Shopsys v průběhu koronavirové krize zavedl práci odkudkoliv jako nový standard způsobu práce ve společnosti. Jak se spolupráce na dálku s lidmi z celého Česka a Slovenska osvědčila?

Možnost pro naše zaměstnance pracovat odkudkoliv vznikla jako přirozená reakce na nový normál, který (post)pandemická doba nastavila. Již předtím jsme byli zvyklí pracovat vzdáleně, takže pro nás transformace na tento způsob spolupráce byla snadná. Práce odkudkoliv pro nás znamená nejen větší svobodu, ale i osobní zodpovědnost. Daří se nám díky ní přilákat více talentů, nedochází k poklesu efektivity a zákaznická i zaměstnanecká spokojenost dokonce rostou.

Plánujete expanzi služeb Shopsysu i do dalších zahraničních zemí kromě Slovenska?

Řada našich zákazníků prodává po Evropě nebo dokonce do celého světa, takže částečně svůj otisk v zahraničí máme již dnes. Co se týče poskytování péče zahraničním firmám, je to něco, kam chceme v dlouhodobém horizontu určitě směřovat. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu vidíme obrovský potenciál v Česku a na Slovensku. Trh agentur nabízejících e-commerce řešení na míru je extrémně fragmentovaný, což není udržitelné. Zároveň díky pokračujícímu přesunu spotřeby do onlinu poroste důležitost e-commerce kanálů pro prodejce, což zvýší poptávku. Rádi bychom na českém trhu pečovali o většinu ze sta největších e-shopů. Zatím jsme zhruba na desetině, takže nás čeká ještě hodně práce.

INTERNATIONAL E-COMMERCE SUMMIT 2021: Více informací a vstupenky najdete zde >>>

Jak se e-commerce svět promění po obnovení provozu kamenných prodejců, kteří byli vlivem pandemie nuceni proniknout i do světa e-commerce?

Očekáváme, že klasičtí kamenní prodejci můžou být pro čisté online prodejce velkou hrozbou. Mají velmi silné brandy, velké databáze často věrných zákazníků a velké rozpočty. Sice jim chybí digitální kompetence, ale tu mohou postupně vybudovat. Důležitý bude mindset jejich majitelů a vedení, zda přistoupí na to, že se pravidla prodeje zcela změnila. Mění se i chování zákazníků, kteří ve svých nákupních cestách čím dál tím více kombinují offline a online kanály. Tomuto trendu se budou muset prodejci přizpůsobit.

Míříte na roční obrat 100 milionů korun, jak si Shopsys na trhu aktuálně vede?

Zhruba do roku 2016 Shopsys stagnoval obratu mezi 25 a 30 miliony korun. Za poslední čtyři roky se nám podařilo obrat zdvouapůlnásobit, naší ambicí je dále držet meziroční tempo růstu v nižších desítkách procent. Nechceme růst za každou cenu, je pro nás důležité zachovat úroveň technologií i zákaznické spokojenosti. Jsme teprve v první polovině fiskálního roku a cíl atakovat sto milionů obratů vypadá stále dosažitelně.

Shopsys pravidelně pravidelně provádí výzkumy z prostředí e-commerce. Jaké nové trendy přinesla pandemie?

Změny v zákaznickém chování nutí prodejce co nejvíce propojit všechny své prodejní kanály tak, aby zákazník během svého nákupu mohl snadno kombinovat online i offline prostředí - jde o takzvaný omnichannel prodej. Byť to je buzzword, o kterém se na konferencích mluví už téměř dekádu, realita je taková, že dost prodejců zatím online a offline kanály nemá dostatečně propojené. A právě úroveň propojení těchto kanálu je něco, co nyní analyzujeme. Vybrali jsme 60 předních prodejců, které analyzujeme z pohledu 20 omnichannel scénářů. Výsledky budeme publikovat v září v našem magazínu i na několika konferencích.