Po stíhání Metrostavu byla poptávka, říká odcházející šéf skupiny Jiří Bělohlav | E15.cz

Proč jste se rozhodl skončit v čele Metrostavu?

Uvědomil jsem si, že určitá perioda mého života skončila. Všechno musí jednou skončit. Za pár měsíců mi bude sedmdesát let. Je potřeba nastartovat další etapu fungování naší společnosti. Musíme dát prostor mladším specialistům, kterých máme hodně. Mají zkušenosti a chtějí se také realizovat při řízení společnosti. Určitým způsobem je potřeba restrukturalizovat řídící aparát. Nemůžu říci, že bych odcházel s nějakou trpkostí. Na to, co jsem udělal, jsem z větší části pyšný. Myslím, že předávám firmu do rukou lidem, kteří mají velké schopnosti. Budoucnost Metrostavu, o kterou mi hlavně jde, není nikterak ohrožena.

Co konkrétně bude znamenat restrukturalizace managementu?

Zatím dojde jen k určité změně. Stačí, když se vrcholová figura nahradí jinou figurou, která zaujímala nějaké místo v řídícím systému, tak se určitá škatulata rozběhnou.

Kdo bude prezidentem skupiny místo vás?

Člověk místo mě přijde 1. července. Je to můj dlouholetý spolupracovník, velice zkušený odborník a manažer František Kočí. Je to člověk, který pro Metrostav pracuje desítky let. Podnik se vždy snažil lovit ve svých vlastních vodách. Funkcionáři, kteří se na stavbách a ve vedení osvědčili, mají u nás velkou šanci na kariérním žebříčku postupovat.

Zažil jste si to na vlastní kůži?

Prožil jsem tu celý profesionální život. Čeho jsem ve své profesi mohl dosáhnout, jsem dosáhl. Doufám však, že nějaké zajímavé projekty jsou ještě přede mnou. Do Metrostavu jsem nastoupil v roce 1973 hned po dokončení stavební fakulty. Za tu dobu jsem prošel různými pozicemi, abych skončil jako předseda představenstva a prezident skupiny. Nešlo ale jen o stoupání po kariérním žebříčku. Byl jsem u projektů, které byly mimořádně zajímavé. Byly to projekty, o nichž snily celé generace stavebních inženýrů.

Předznamenává váš odchod rovněž změny ve skladbě akcionářů Metrostavu?

Akcionářů se tento krok vůbec netýká, s tím nemají nic společného.