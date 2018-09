Pospíšil: V Praze spojíme demokratické strany a vystřídáme ANO | E15.cz

Už víte, s kým určitě nepůjdou Spojené síly pro Prahu do koalice, a s kým by se naopak mohly dohodnout? Připomenu, že TOP 09 a STAN podporují lidovci a dvě uskupení, v jejichž čele jsou bývalý šéf zelených Martin Bursík a exprimátor hlavního města Jan Kasl.

Určitě nebudeme spolupracovat se stranami, které jsou nám ideově a programově zcela vzdálené, tedy s komunisty a SPD. Za sebe si nedovedu představit, že bychom v Praze vytvořili koalici s ANO. Nejbližšími partnery jsou pro nás demokratické strany, kde cítím možný programový průnik. Jsou to Piráti z liberálního spektra, pravicová ODS a pravděpodobně i Praha sobě Jana Čižinského. Uvidíme ale, jak dopadne.

Před měsícem jste svazek s ANO nevyloučil, byť jste zdůraznil, že by musela nastat krizová situace a nebylo by možné jiným způsobem sestavit funkční radu. To jste se přeřekl?

Této variantě jsem dal šanci v promile procent. Od té doby sleduji vývoj, například výběr nového lídra ANO, styl volební kampaně hnutí a jeho sliby. Dnes si spolupráci s ním neumím představit.

Proč?

ANO opakuje stejnou chybu jako před čtyřmi lety a na poslední chvíli znovu vyměnilo hlavní tvář kampaně. Navíc ji vybralo nikoliv hlasováním členské základny, ale čistě marketingově. Minule vytáhlo z klobouku Adrianu Krnáčovou, nyní Petra Stuchlíka. Nikdo ho nezná, nemá žádné zkušenosti z politiky. Když nevím, co je schopen v politice dělat, nemohu říkat, že s ním budu prosazovat náš program. To by byl hazard, který si vůči voličům nemohu dovolit.

Programy jsou velmi podobné, všichni chtějí rozhýbat bytovou výstavbu, hovoří o nutnosti vnitřního a vnějšího okruhu, metru D. Opravdu byste se s ANO na něčem neshodl?

Jejich kampaň je populistická. Slibují věci, které měli udělat, ale neudělali je. Prý postaví do konce příští dekády 140 tisíc bytů. Ale za jejich vlády v Praze klesla bytová výstavba na historické minimum, staví se kolem dvou tisíc bytů ročně. Místo toho, aby přiznali, že město řídili špatně, a přišli s reálnými návrhy, slibují věci, které v příštím volebním období nemohou uskutečnit. I jejich nová prezentace Libeňského mostu je jen líbivý obrázek vytvořený na počítači, který není promyšlený, prodiskutovaný s odborníky. Spojené síly pro Prahu jako solidní, seriózní koalice, která chce realisticky řešit problémy města, nemůže s ANO spolupracovat.

Takže vylučujete spojení s komunisty, SPD a ANO?

V případě prvních dvou stran na to máme jako TOP 09 oficiální usnesení. U ANO to říkám sám za sebe jako Jiří Pospíšil.

Na jaký výsledek se v Praze cítíte?

Byl bych rád, kdybychom vyhráli, byť se ve výzkumech pohybujeme na druhé až třetí příčce. Za dolní hranici úspěchu bych považoval zisk patnácti procent hlasů. Na kandidátce máme jak zkušené komunální politiky z jednotlivých městských částí, tak osobnosti, jako je doktorka Marvanová nebo přední urbanista profesor Hlaváček. Máme odborný ekonomický tým poradců. Máme recepty a vize, co s Prahou dělat a jak ji rozvíjet do budoucna.

Vaše uskupení je zpochybňováno kvůli možné nesoudržnosti, v zásadě jste pětikoalice. Souhlasíte?

Jsme dvoukoalice podporovaná třemi dalšími stranami. Na volitelných místech kandidátky máme členy TOP 09 a STAN, které v případě volebního úspěchu doplní v zastupitelstvu dva až tři kandidáti KDU-ČSL. Zbylé dvě menší strany nás ideově podporují, pomáhají nám v kampani a s programem. Třeba Liberálně-ekologická strana Martina Bursíka pro nás vypracovala ekologická témata. Pan Bursík ale na kandidátce není.

Nehrozí, že byste byli v případné koalici rozkladným prvkem jako současná Trojkoalice?

Jsem člověk kompromisu, konsenzu, což je o mně známo. Kdybych jím nebyl, nevypořádal bych jako ministr spravedlnosti tisíce připomínek k novému občanskému zákoníku a nezískal pro něj podporu opozice. Příští primátor takové vlastnosti bude potřebovat permanentně. Na kandidátce máme lidi, které osobně znám a mám s nimi dlouhodobě blízké vztahy. Například se současným radním pro kulturu Janem Wolfem za lidovce úzce spolupracuji už léta. Tým našich možných patnácti až dvaceti zastupitelů vidím jako výrazně homogenní a funkční.

Přesto se asi shodneme, že by bylo nejlepší, kdyby v příští radě bylo koaličních partnerů co nejméně.

To je samozřejmě pravda. Pánem situace je ale volič, který rozdá karty. Řada médií a středopravicových a proevropských voličů volá po tom, aby se menší strany z tohoto spektra spojily. V Praze jsme se o to pokusili a rádi bychom dostali šanci.

Co říkáte na vymezování Pirátů, k nimž máte podle svých slov blízko, vůči soupeřům? Jejich kandidát na primátora Zdeněk Hřib vás napadá za to, že chcete řídit město a zároveň být europoslancem.

Jsem připraven se s nimi věcně bavit. Na transparentnost a boj proti korupci máme podobný pohled. U nás ho reprezentuje Hana Marvanová, která s Piráty dříve komunikovala. Výroky pana Hřiba, které potvrdil předseda Pirátů Ivan Bartoš, mě ale trochu překvapují. Pokud je myslí vážně, jediný, kdo jim zbývá do koalice, je ANO. Jestli s ním chtějí vládnout, je to jejich rozhodnutí. My naopak chceme vytvořit koalici demokratických stran, vůči ANO jsme alternativou. S Piráty chceme jednat.

Vzdal byste se postu europoslance?

Jasně deklaruji, že pokud bych se stal primátorem, funkci v Evropském parlamentu vykonávat nebudu. Myslím, že v politice je cennější mít zkušenosti, jasné výsledky a čistý štít nezatížený nějakými kauzami než být králíkem vytaženým z klobouku. Být v politice měsíc a nemít na tričku nic problematického není žádné umění. Panu Hřibovi jsem řekl, že v případě úspěchu TOP 09 a STAN a mého zapojení do rady europoslancem nebudu.

Skončil byste ještě před volbami do EP, které se konají příští rok v květnu?

Mandáty europoslance a pražského primátora nebo i radního nelze dlouho vykonávat souběžně, i když třeba primátor Milána a další představitelé velkých evropských měst jsou zároveň europoslanci. Funkci ve Štrasburku bych položil asi koncem roku. V Praze je potřeba řešit obrovské množství problémů.

Považujete Piráty a Čižinského za největší soupeře o liberální voliče?

Jistěže i Spojené síly pro Prahu cílí na středopravicové a proevropské voliče. Myslím, že by ocenili, kdybychom se dokázali s Piráty a případně s panem Čižinským dohodnout.

Objevila se spekulace, že se domlouváte s Miroslavem Pochem, který je také europoslancem, na koalici s ČSSD. Co k tomu můžete uvést?

To jsou opravdu jen spekulace. S panem Pochem se bavíme o evropských záležitostech. Uvidíme, jak sociální demokraté v Praze dopadnou. Jako demokratické straně jim přeji, aby překročili pětiprocentní výsledek. Zdůrazňuji, že TOP 09 a STAN mohou jednat na základě průniků programů. Mohu garantovat, že nebudeme prosazovat MHD zdarma a další podobné sliby ČSSD. Chceme naopak, aby se do veřejné dopravy více investovalo.

Máte konkrétní vizi?

Na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury se v příštích letech musejí vynaložit desítky miliard korun. Máme jasný investiční plán. Praha je nesmírně podfinancovaná, takže škrtnutí příjmů z MHD není dobrá cesta.

Jaký recept máte na snížení vysokých cen a nájmů pražských bytů?

Kapitolu bydlení máme velmi podrobnou. Cílem je nastartovat výstavbu zrušením uzávěrek na brownfieldech a urychlením stavebních řízení, která by se vyřizovala na jednom místě. Jeden stavební úřad pro Prahu by výrazně pomohl. Máme také návrh novely stavebního řádu, která by zavedla domněnku souhlasu. Pokud by byl daný orgán požádán o stanovisko a v zákonné lhůtě by se nevyjádřil, mělo by se za to, že souhlas vydal.

Co ještě by výstavbu zrychlilo?

Určitě je to komunikace politické reprezentace s úředníky. Když je na ně vyvíjen tlak, projeví se to. V opačném případě panuje anarchie, úřady stojí a nerozhodují. Příští vedení magistrátu musí toto téma akcentovat jako klíčové, věnovat se mu nejen legislativně, ale i organizačně.

Pokusil byste se vyjít vstříc rodinám s dětmi?

Na byty musejí dosáhnout, což je pro ně nyní i kvůli zdražování hypoték obtížné. Chceme proto po vzoru západní Evropy, kde to prosazují pravicové strany, zavést model, kdy města garantují půjčky svým majetkem. Přesněji řečeno, zaručí se za část hypotéky, na kterou už žadatel vzhledem ke svým příjmům nedosáhne. Je to pomoc aktivním lidem. Žádné levicové rozdávání bytů, nevratných půjček a městského majetku to není. Pokud by dotyčný hypotéku nesplácel, byt by se prodal a město by bylo z výnosu uspokojeno.

Častým tématem je dostavba vnějšího a vnitřního okruhu, byť ten druhý je záležitost státu. Vaše řešení?

Je velká škoda, že současné vedení města neudělalo pro okruhy nic. Není připraven výkup pozemků, chybí dokumentace. Není to ve stadiu, že se zítra kopne do země a příští rady budou jen střihat pásky jako ta současná při otevření tunelu Blanka. Pro TOP 09 a STAN je prioritní, aby vnější okruh vedl co nejvíce pod zemí, podporujeme tunel Vlasta. Cílem je, aby se v příštím volebním období začal vnitřní okruh stavět. U vnějšího okruhu ANO promrhalo jedinečnou příležitost. Přestože pražská primátorka mohla jednat s ministrem dopravy a později i s premiérem ze stejného hnutí, jako je ona sama, a nemusela se dohadovat s žádným koaličním partnerem, neudělala nic.

Praha má z loňska přebytek 7,5 miliardy korun. Jak byste peníze využil?

Rozhodně tak, aby se nerozpadaly mosty a silnice. Investoval bych je ale nejen do oprav, ale i do výstavby nové dopravní infrastruktury.