Svět míří do nejistoty, Česko se jednou stane cílem uprchlíků, říká historik Kovář | E15.cz

„Západ se mění a svět kolem nás je plný veliké nejistoty. Můj kolega prorektor, profesor ústavního práva a právní filozofie Aleš Gerloch tvrdí, že žijeme ve finální fázi Západu, jak jsme ho znali,“ říká profesor historie Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy. Sám se podílel na několika knihách, které se zabývají kolapsem civilizací. Stojí tedy i naše civilizace před zánikem?

„Podle teorie, na které již dlouho pracujeme s egyptologem Miroslavem Bártou a s dalšími kolegy, kolaps nastává, je-li míra složitosti společnosti příliš vysoká. V té chvíli dochází ke změně, ke zjednodušení fungování společnosti.

Současný systém je tak složitý, přeregulovaný a místy nefunkční, že si umím představit, že dříve či později k onomu zjednodušení anebo ke „kolapsu“, chcete-li, dojde. Neznamená to ale, že se vrátíme do pravěku. Je tím míněno, že se promění anebo že v extrémním případě zanikne systém, který známe, a že začneme žít jinak než dosud.“

V současné době vidíme spoustu zdánlivě nenápadných i zcela jasných náznaků toho, že se svět, tak jak ho známe, může rychle změnit „Velká Británie odchází z Evropské unie, což bude znamenat oslabení nejen pro ni, ale i pro unii. Navíc nemusí zůstat jenom u Británie. Brusel má tak napjaté vztahy s Maďarskem a s Polskem, že si dokážu představit, že z EU vystoupí i tyto země. Unie by se tím výrazně zmenšila.

V krajním případě může dojít i k vystoupení Itálie, kde dneska vládnou strany označované jako protievropské, z eurozóny. K tomu je nezvykle silně narušená vazba mezi Spojenými státy americkými a Evropou. Bezpečnost Evropy přitom zcela závisí právě na Spojených státech, protože evropská armáda, o které se mluví už od počátku padesátých let minulého století, fakticky vzato neexistuje,“ uvádí historik.

„Zmenšení Evropské unie nebo dokonce její zánik, podstatné zmenšení eurozóny, odchod Američanů z Evropy a stále sebevědomější Rusko, to už by byla úplně jiná Evropa,“ konstatuje Kovář.

„Nestabilita dnešní Evropy je, mimo jiné, důsledkem toho, že regulace, kterou diktuje Brusel, dosáhla takové míry, že se s ní mnohé členské země a jejich obyvatele obtížně ztotožňují,“ tvrdí Kovář. „Případný rozpad Evropské unie by nepochybně znamenal jisté zjednodušení, ale i výrazně zvýšenou míru rizika pro evropskou společnost. Na nadnárodní úrovni přitom existuje spousta opatření a regulací, které jsou efektivní a racionální, ze kterých má prospěch obchod a které pomáhají demokratickému kapitalismu. Jsou tu ale i opatření, jež nejsou nutná, nýbrž problematická, anebo nejsou dostatečně dobře vysvětlovaná.

Je to jedna z hlavních příčin toho, proč v řadě evropských zemích ve volbách vítězí či dosahují velkých zisků hlasů strany, které jsou protievropské nebo, minimálně, nejsou proevropské. Vidíme to v Rakousku, Polsku, Maďarsku, Itálii. Evropská unie zkrátka nedokáže prodat své úspěchy a přednosti voličům tak, aby to pro ně bylo přitažlivé,“ říká profesor Kovář.