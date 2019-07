Předčasných voleb se nebojíme, tvrdí místopředseda ČSSD Ondřej Veselý | E15.cz

Považujete výsledek dnešního jednání za dobrý?

Já ho hodnotím kladně. Předsednictvo se bez ohledu na to, co se v poslední době říká, postavilo velmi jednotně za pana předsedu. Zároveň jsme jasně řekli, že personální nominace si řešíme sami a nemá nám do nich nikdo kecat. Kdyby to nebylo respektováno, jsme v krajním případě ochotni i odejít z vlády, byť ji považujeme za velmi úspěšnou.

Jak silně zazněly nesouhlasné názory?

Usnesení říká, že z vlády nejdeme, ale nezůstáváme v ní za každou cenu. Argumenty o okamžitém vystoupení sice padaly, ale o žádném takovém usnesení se nehlasovalo. Neshoda premiéra a prezidenta přece jen není tím správným důvodem pro opuštění vlády.

Mluvilo se i o kompetenční žalobě na prezidenta Zemana?

To už není věc sociální demokracie. My jsme vyzvali premiéra Babiše, ať koná, ale my mu nebudeme radit, jak má jednat. Možností má několik.

Prosazovala by strana v případě konce ve vládě předčasné volby?

My se předčasných voleb nebojíme. Nicméně předčasné volby se podle mého názoru vyvolávají ve dvou situacích. Za prvé, když se zásadně překreslí politická mapa a vládnoucí strana výrazně ztratí podporu. To ale není náš případ, hnutí ANO oslabilo jen kosmeticky, volby by dopadly prakticky stejně. Druhý případ nastane, pokud by nebylo možné za stávajícího složení Poslanecké sněmovny vytvořit vládu.

Kdyby ovšem k jednomu z těchto scénářů došlo, tak by bylo vhodné volby spojit s třeba s krajskými, které se konají příští rok, aby se alespoň ušetřily státní prostředky.