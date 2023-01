Škoda Auto investuje víc než miliardu do nové linky na montáž baterií do elektromobilů | E15.cz

Sjíždějí odsud stakilové baterie do enyaqů, ale i do vlajkových elektromobilů značek Volkswagen, Audi či Seat. Novou montážní linku za 130 milionů eur (3,2 miliardy korun) určenou k montáži bateriových systémů spustila Škoda Auto v jedné z mladoboleslavských hal teprve loni v květnu . Letos k ní přibude další. Automobilka do linky zainvestuje dalších 57 milionů eur (téměř 1,4 miliardy korun). Jak rychle má růst výroba baterií a do kterých koncernových závodů z Boleslavi putují, popsal pro deník E15 Pavel Šimek, vedoucí výroby platformy ve Škodě Auto.

V Evropě má Volkswagen tuto výrobu zatím pouze v Německu a v Česku. Bateriové systémy montované Škodou v Boleslavi představují finální verzi baterie, která je následně instalována do elektrovozů. Loni jich zde vzniklo osmdesát tisíc. S tím, jak se bude zvyšovat objem vyráběných elektromobilů celého koncernu, poroste i množství produkovaných baterek. „Novou montážní linku spustíme letos na podzim. Díky tomu naroste celková kapacita na 1500 baterií denně. Za celý rok bychom měli dokončit asi 220 tisíc bateriových systémů,“ říká Šimek.

Loni putovala většina bateriových systémů do německých závodů koncernu Volkswagen ve Cvikově a v Emdenu. Montují se do elektromodelů Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, do Audi e-tron, ale i do vozů španělského Seatu. Zbylá třetina baterek měla a má kratší cestu. Na korbě kamionů se přesouvá v rámci mladoboleslavského areálu do haly M6, kde vznikají škodovácké vlajkové elektromobily Enyaq iV. Od letoška by se měl začít poměr vyrovnávat: polovina baterií na „export“, polovina pro Boleslav.

Takhle probíhá montáž baterií v boleslavské hale:

Video se připravuje ... Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. • VIDEO Škoda Auto

Klíčovou součástkou finálního bateriového systému jsou moduly ukrývající bateriové články. Ty zatím koncern Volkswagen i Škoda většinou odebírají od externích, typicky asijských dodavatelů. Konkrétně do škodovácké haly putují po železnici i silnici baterie čínského dominanta trhu CATL a jihokorejského dua LG a Samsung.

„Vyrábíme tři verze bateriových systémů o kapacitě 82, 62 a 55 kilowatthodin. První se skládá z dvanácti modulů, zbylé dvě z osmi či devíti. Za loňský rok prošel výrobou zhruba milion modulů. Pro naši budoucí soběstačnost u těchto klíčových dílů by bylo zcela zásadní vybudování továrny na bateriové články – gigafactory – v Česku,“ zdůrazňuje Šimek.

Koncern Volkswagen chce v Evropě vybudovat celkem šest takových továren, výstavbu závodu za až 120 miliard korun zvažuje i v Líních na Plzeňsku. „Bateriové moduly by z ní neputovaly zdaleka jen k nám, ale do závodů automobilek v celé střední a východní Evropě,“ dodává Šimek. Kde koncern tuto gigafactory vybuduje, by měl oznámit v řádu měsíců.

Se zvyšováním množství vyráběných elektromobilů roste globálně i poptávka po modulech. Ty už dnes představují jedno z úzkých hrdel dodavatelského řetězce. I ve Škodovce patří na seznam mimořádně pečlivě plánovaných a sledovaných dílů. Cenu modulů v současnosti navyšují prodražující se základní suroviny pro jejich výrobu, například lithia, což je hlavní důvod růstu ceny elektromobilů na trhu: „Věříme, že objemnější výroba elektromobilů do budoucna srazí ceny baterií dolů.“

Cena bateriového článku na trhu klesala setrvale od začátku měření v roce 2013, loni ale poprvé meziročně vzrostla, a to ze 108 na 120 dolarů za kilowatthodinu, uvedla dříve agentura Bloomberg.

Veškeré bateriové systémy, které v Boleslavi dokončí, projdou před instalací do vozů testy – naprostá většina baterií úspěšně. Ty, které jdou na opravu v rámci boleslavské haly, tvoří jednotky procent. „Míra vyřazení baterií či komponent – modulů, které jdou na reklamaci dodavateli – je tak na obdobně nízké úrovni jako u běžných motorů či převodovek,“ říká Šimek.

Výrobní halu kontroluje na čtyřicet termokamer. Kontrolují teplotu baterií pro případ, že by se některá z nich začala přehřívat a představovala tak bezpečnostní riziko. Zatím došlo k jednomu takovému případu.

„Jednalo se o pseudo-poplach ve skladu pro až 3200 baterií. Kamera byla umístěna blízko výbojky halového osvětlení, které vyslalo odlesk do kamery, jež spustila alarm. Jsou skutečně velice citlivé, na hasicí kontejner každopádně zatím nedošlo,“ ujišťuje Šimek. Kamerový systém je natolik citlivý, že odhalí zvýšenou teplotu nejen baterií, ale i u pracovníků, kteří by se měli vykurýrovat, vtipkují v Boleslavi.