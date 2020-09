Pro IT svět je teď větší příležitost než před covidem, říká zakladatel investiční skupiny Thein Budník | E15.cz

Bývalý šéf mobilního operátora O2 Tomáš Budník zakládá se skupinou J&T fond na investice do firem zaměřených na technologie a kybernetickou bezpečnost. V kombinaci s bankovním financováním bude mít fond k dispozici kolem dvou miliard korun. „V této chvíli pracujeme na více než deseti akvizičních příležitostech, které jsou v různé fázi jednání,“ říká Budník, jenž má v plánu i samostatné investice do průmyslových podniků pod hlavičkou své rodinné společnosti Thein.

Vznik skupiny Thein jste oznámili v červenci, nyní přicházíte s novým investičním fondem se skupinou J&T. Jsou to provázané záležitosti?

Určitě ne. Myšlenka založit Thein je moje a pohrával jsem si s ní již loni. Reálně k tomu došlo na začátku letošního roku. Od začátku jsem se zaměřoval na tři oblasti. Jedna je průmysl 4.0, tedy automatizace a robotizace průmyslu a související technologické věci pronikající do výroby. Druhou oblastí je ICT a s tím související infrastruktura, tedy jak firmy migrují do cloudu a jsou schopny nabízet přístup k jejich datům na dálku. Správnost této orientace potvrdila situace s covidem.

A ta třetí oblast?

Kybernetická bezpečnost. Logicky jsem pak začal jednat s různými bankovními institucemi o financování. Z diskuze s J&T vyplynulo, že IT a kybernetickou bezpečnost vnímají také jako příležitost, takže jsme se dohodli na vytvoření společného podniku.

Bude mít Thein samostatné aktivity vedle fondu?

Určitě. Stále je tam samostatná noha v rámci mého family office zaměřená na průmysl 4.0. Tam již máme za sebou první akvizici v podobě strojírenské společnosti Ponec. Budeme se dál dívat na příležitosti na českém a slovenském trhu v oblasti automatizace a strojírenství. Stejně tak bude dál pokračovat můj konzultační byznys v rámci společnosti Thein Consulting, která je rovněž v naší skupině. Nabízí firmám pomoc při digitální transformaci s využitím znalostí a zkušeností manažerského týmu, který kolem sebe stavím.

Co se týče fondu, chtěli jste od začátku stavět pro financování investic právě fondovou strukturu, nebo přicházely v úvahu i jiné varianty získávání kapitálu?

Měl jsem připravené kroky, abych mohl dělat některé transakce i bez fondu. Asi by to jen trvalo delší dobu. Avšak s partnerem, jako je J&T, můžeme mířit na větší akviziční cíle a dělat zajímavé transakce ve střední Evropě nebo minimálně v Česku a na Slovensku. Můžeme využít zkušenosti J&T z finančního trhu, zatímco my do toho vložíme znalosti z IT a kyberbezpečnosti.

Jaká bude struktura fondu?

Bude to klasický fond SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem – pozn. aut.) pod dohledem České národní banky. Splňuje všechny regulatorní požadavky. Mám ve fondu 65 procent, zbývající podíl má J&T Private Equity Group. Distribuci bude zajišťovat J&T Banka. Bude to tedy otevřený fond pro kvalifikované investory. Cílíme na roční výnos 15 procent.

S jak velkým investičním rozpočtem počítáte?

Na začátku budou ve fondu prostředky moje a J&T v hodnotě půl miliardy korun. Postupně budou přibývat další privátní, případně i institucionální investoři, pokud budou mít zájem. Tyto prostředky budeme používat jako vlastní zdroje pro další nákupy, které budeme doplňovat o bankovní financování. Standardně budeme komunikovat s velkými komerčními bankami a hledat optimální zdroje akvizičního financování. Takže kapacita fondu, na kterou můžeme cílit, není půl miliardy, ale řekněme krát čtyři, tedy přibližně dvě miliardy korun.

Už jste se předběžně s nějakými potenciálními investory do fondu bavili?

Předběžně ano. První upisovací období však začíná až v říjnu. Hlavní představování fondu investorům tedy teprve bude, ale již nyní máme pozitivní zpětnou vazbu. Private equity fondů zaměřených na IT v Česku až tolik není. Je tu spousta fondů zaměřených na reality nebo na start-upy, ale vyloženě na IT jich tu moc není.

Jak velký je mezi investory o podobné firmy zájem?

Firem investujících do IT odvětví najdete celou řadu. Mohou to být strategičtí partneři v podobě velkých společností typu Google nebo IBM. Ti stále monitorují potenciální příležitosti na investice, pokud se jim hodí do portfolia. Například Microsoft takto nedávno koupil podíl od české skupiny ČEZ v izraelské firmě CyberX zaměřené na průmyslovou kybernetickou bezpečnost. Minimálně dvě investiční uskupení zaměřená na IT fungují i v Česku. Určitě však své místo na trhu mít budeme.

Byl pro vás tento segment i z hlediska zkušeností přirozenou volbou?

V technologiích a primárně v telekomunikacích a v IT se pohybuji už 25 let. IT infrastruktura je oblast, s níž jsem se potkával celou kariéru. Proto chci využít všechny znalosti a zkušenosti, které jsem získal. Asi by bylo překvapením, kdybych se pouštěl do nakupování nemovitostí nebo do provozu nemocnic.

Jaký bude typický akviziční cíl fondu?

Bude to česká nebo slovenská firma, ideálně vlastněná původními zakladateli, kteří buď nemají nástupce, nebo nejsou schopni firmu posunout dál, ale chtějí, aby v jejich podnikání někdo pokračoval. Důležité také je, aby tyto společnosti měly zákaznickou bázi a stabilní tým zaměstnanců. Věřím totiž tomu, že primární hodnota firmy je v lidech, kteří v ní pracují, jak jsou schopni pracovat s klienty a jak jsou klienti spokojeni. Budeme rovněž zohledňovat, aby to byly firmy zaměřené primárně na korporátní segment, to znamená necílíme na společnosti obsluhující koncové individuální zákazníky.

Start-upy jsou tedy mimo váš zorný úhel?

Nevylučuji, že se může objevit zajímavý start-up, který už bude mít zákazníky, bude vydělávat a bude potřebovat být součástí větší skupiny. Není to však náš primární cíl.

Máte na akviziční cíle požadavky z hlediska ziskovosti?

Díváme se na firmy, které generují zisk, a to ideálně dlouhodobě. Nebo že dlouhodobě rostly a pak se zastavily. Takže kladný hospodářský výsledek je pro nás důležitý. Zároveň však nemohu vyloučit, že kvůli tomu, co se teď ve světě děje, se některé firmy nedostanou do obtíží například kvůli platební neschopnosti zákazníků, takže by také mohly být zajímavé. Nechceme ale fond zaměřený na distress aktiva. Klíčový je pro nás rozvoj digitální ekonomiky ve střední Evropě. Potřebujeme tedy firmu s produktem nebo zákaznickou bází, na nichž lze stavět.