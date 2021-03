Prognózy ČEZ jsou zklamáním, říká analytik Cakl | E15.cz

Akcionáři ČEZ by letos mohli počítat s neobvykle vysokou dividendou. Energetický gigant ČEZ už potvrdil, že její výši nastaví podle čistého zisku očištěného o mimořádné události. Ten loni vzrostl o více než pětinu na bezmála 23 miliard korun. Výplatu akcionářům by měly navíc navýšit i prodeje zahraničních podniků, míní analytik společnosti Patria Martin Cakl. „Cílíme na šedesát korun, což je sice výrazný nárůst oproti loňským 34 korunám, ale má svou logiku. Celkem 40 korun by šlo ze zisku a zbytek ze zmíněných zahraničních prodejů,“ říká Cakl.