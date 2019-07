Regulace a růst cen nás připravily až o pětinu klientů, říká šéf Modré Pyramidy Pavel Jirák | E15.cz

Ceny bytů se v Praze přes svůj živelný růst stále ještě úplně nezbláznily a rentiérská idea koupě bytu na pronájem a jeho budoucí zhodnocení zatím nepozbyla smyslu. Přísnější pravidla pro přiklepnutí hypotéky totiž poženou čím dál více lidí do nájmu. „Sešlo se několik silných faktorů, které hnaly ceny nahoru. Ale nemám pocit, že by třeba v horizontu tří let mělo v souvislosti s ochlazením ekonomiky dojít k nějakému fatálnímu propadu cen nemovitostí,“ říká šéf stavební spořitelny Modrá Pyramida Pavel Jirák.