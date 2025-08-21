Google s telefonem Pixel 10 sází na AI. Apple zatím zaspává
Nová řada smartphonů Pixel 10 od Google nestaví na první místo hardware, ale vlastní umělou inteligenci. Telefony slouží především jako výkladní skříň modelu Gemini, který je stále více propojený s celým systémem Android. Pro amerického giganta jde zároveň o zbraň v souboji s konkurencí o dominanci v oblasti AI. Čeští zákazníci si však některé novinky nevyzkouší – skládací Pixel 10 Pro Fold se na tuzemský trh opět nedostane.
Nejvíce se mluví o funkcích Magic Cue a Camera Coach. První z nich umí v reálném čase vyhledávat informace napříč aplikacemi a nabídnout je uživateli v kontextu toho, co právě dělá. Například při volání letecké společnosti automaticky zobrazí detaily letu uložené v Gmailu. Camera Coach pak využívá generativní AI k tomu, aby uživatelům radila s kompozicí fotografií a dokonce nabízela náhledy snímků, jak by mohly vypadat z jiného úhlu či při odlišném osvětlení.
Do mobilů se dostávají i další nástroje, například živý překlad hovorů či Gemini Live, který umožňuje telefonu v reálném čase popisovat, co „vidí“ na obrazovce. Google tím směřuje k takzvaným AI agentům, což jsou asistenti schopní komplexních úkolů, kteří mají nahradit klasické chatboty a hlasové asistenty.
Konkurence a obchodní model
Telefony Pixel, které v první polovině roku podle agentury Bloomberg držely jen 0,3% podíl na světovém trhu, fungují především jako ukázková platforma. Firma tak demonstruje, co Android s Gemini dokáže, a inspiruje licenční partnery typu Samsung či Xiaomi, aby funkce postupně přebírali. Díky tomu se nástroje od Google mohou dostat k miliardám uživatelů Androidu.
Načasování hraje Google do karet, protože Apple zaostává a zásadní modernizaci Siri odložil až na rok 2026. Tomu se Google dokonce posmíval ve své nové reklamě se sloganem: „Pokud si koupíte nový telefon kvůli funkci, která má brzy přijít, ale brzy už trvá celý rok, můžete buď změnit svou definici slova brzy, nebo prostě změnit telefon.“
Zároveň ale přetrvává nejistota, jak chce Google umělou inteligenci monetizovat. Firma testuje předplatné AI Pro, které k modelům Pixel 10 Pro přidává na rok zdarma a jinak stojí 19 dolarů měsíčně. Balíček zahrnuje rozšířené funkce Gemini, přístup k dalším AI produktům a extra cloudové úložiště.
Český trh má smůlu
Pro české zákazníky je zásadní zprávou, že ne všechny modely se do tuzemských obchodů dostanou. Zatímco základní Pixel 10 i modely Pro budou dostupné, skládací Pixel 10 Pro Fold se oficiálně v Česku prodávat nebude – stejně jako u předchozí generace. To znamená, že domácí trh skládacích telefonů zůstane výhradně doménou jiných značek, především Samsungu.