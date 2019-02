Podnikatel a zakladatel firmy Rohlík.cz Tomáš Čupr chce se svým rozvozem potravin expandovat do regionů, kde podle něj chybí obchody. „Na venkově nepotřebují, abychom jim potraviny doručili do dvou hodin, ale potřebují je mít. Je jedno, zda budou mít premiové nebo nepremiové maso, ale jde o to, aby si mohli uvařit dobře. Ne třeba z toho, co jim nabízí lokální Coop,“ říká Čupr. K rozvozu potravin by firma mohla v budoucnu využívat i autonomní auta.