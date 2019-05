Trinity bank cílí na úvěrování firem, lidem nabízí zhodnocení úspor | E15.cz

Zhruba čtvrt roku má za sebou aktuálně nejmladší banka působící v tuzemsku. Vyzdvihuje, že je ryze česká a že má prokazatelnou historii v délce 23 let – jmenuje se Trinity bank. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, pak vězte, že vznikla transformací spořitelního družstva Moravského Peněžního Ústavu. Jedním z hlavních taháků Trinity bank je aktuálně spořicí účet se sazbou 1,18 procenta ročně bez omezujících podmínek.

Banka chce poskytovat nadstandardní služby i obyčejným smrtelníkům, tedy i fyzickým osobám, byť zjevně cílí především na firemní klientelu a privátní bankovnictví. Web Trinity bank najdete zde.

„Jsme česká banka s 23letou historií. Jsme specialisté na privátní a korporátní bankovnictví. U soukromých osob se zaměřujeme především na vkladové produkty, které zajistí mimořádné zhodnocení úspor. Naopak u podnikatelů a firem se specializujeme na úvěrové produkty, u kterých je kladen důraz zejména na rychlost vyřízení, vstřícnost a individuální přístup,“ píše banka sama o sobě.

Představení Trinity bank:

Trinity bank nabízí běžný účet v korunách, eurech a amerických dolarech, výše zmiňovaný spořicí účet Výhoda+ a termínované vklady. Fyzickým osobám nabízí pouze základní služby platebního styku, prim hraje zhodnocení úspor, což dokazuje tisková zpráva z půlky dubna, kde Trinity bank oznámila, že během dvou měsíců vybrala na vkladech 1,2 miliardy korun.

Bilanční suma Trinity bank se tak přibližuje hranici 10 miliard korun, výše poskytnutých úvěrů činí 6,7 miliardy. Rozšíření úvěrového portfolia (firemní zákazníci) si banka stanovila jako jeden z cílů pro letošní rok. Aktuálně má zhruba 11 tisíc klientů. Zisk za rok 2018 přesáhl 51 milionů korun.

Pokud byste měly o služby Trinity bank zájem, schůzku si můžete sjednat na pobočkách v Praze, Brně a ve Zlíně. Síť poboček slibuje banka do dvou let rozšířit. Nevšedním benefitem, kterým chce Trinity bank do budoucna motivovat zaměstnance, je čtyřdenní pracovní týden.