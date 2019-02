S cestovkami jsem do konce života skončil, říká zakladatel Exim Tours Ferid Nasr | E15.cz

E15: Nedávno jste oznámil investici do Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí. Předznamenává to vaší novou podnikatelskou etapu a konec v Exim Tours?

Nepočítám s tím, že v Eximu zůstanu do konce života. Navíc už začínám z cestovního ruchu pociťovat trochu únavu. Je to stresující byznys. Jednou přijde čas, kdy to tady přenechám někomu jinému. Noví majitelé Eximu jsou ale prvotřídní profesionálové a dělám s nimi rád. Určitě i oni ovšem počítají s tím, že jednou konec naší spolupráce nastane. Možná to nebude trvat ani roky, ale jen rok dva. A investice do Grandhotelu Evropa určitě můj odchod z Eximu může urychlit.

E15: Z jakého důvodu jste se rozhodl pro hotelovou investici?

Už bych se asi nechtěl pouštět do zcela nové branže. Návaznost hotelnictví na cestovní ruch je jasná. A zrovna jedna z prvních investičních příležitostí, která se ke mně dostala, byl Grandhotel Evropa. Tato nemovitost je unikátní. A já unikátní věci miluji. Hotel Evropa mi byl doslova šitý na míru. Mým cílem je, aby z Evropy bylo opět stejně luxusní místo jako za první republiky.

E15: Proč jste od dosavadního majitele koupil v Grandhotelu Evropa nejdříve menšinový podíl a zbytek získáte až po dokončení současné rekonstrukce?

Společnost PPH ze skupiny Julius Meinl je developer. Asi by nemělo smysl, abych nemovitost převzal a svěřil přestavbu někomu jinému. Takže jako developer v projektu pokračují, a až bude projekt hotový, hotel plně převezmu. Dál ho bude provozovat světově největší hotelová společnost Marriott pod značkou W, která je známá hlavně v USA .

E15: Máte plány na nějaké další investice?

Když přijde znovu něco unikátního, tak určitě. Už když jsem zakládal Exim, chtěl jsem dělat něco, co nedělají ostatní. Nebaví mě jít s davem. Investice a počítání čísel jsou samozřejmě důležité, ale není to u mě na prvním místě. Prioritou je vytvářet něco unikátního, aby mě to současně bavilo. Také ale můžu zcela vyloučit, že bych vytvořil novou cestovní kancelář. A to nejen kvůli nějaké konkurenční doložce. S cestovkami jsem už do konce života skončil.

E15: Nešel jste však s davem, když jste před lety investoval do solární elektrárny?

To byla ojedinělá záležitost z roku 2010, která má pro mě charakter čisté finanční investice. Nic jiného.

E15: Říkal jste, že vás cestovní ruch unavuje a stresuje. Čím?

Cestovní ruch vypadá jako super branže, ale musíte v něm mít pevné nervy. Než přišlo takzvané arabské jaro v roce 2011, byl cestovní ruch poměrně stabilní obor bez velkých výkyvů. Navíc jsem byl o hodně mladší. Po roce 2011 je ale všechno jinak. Branže jede nahoru dolů. Musíte být mnohem aktivnější než dříve a navíc musíte být stále v pohotovosti.