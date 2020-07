Šéf benzínek Tank Ono Ondra: Marže na dálnici může být i pět korun | E15.cz

Sedmadvacet let vede Jiří Ondra rodinnou firmu sítě čerpacích stanic Tank Ono se svým bratrem Petrem. Po republice mají nyní přes čtyřicet pump, a pokud by někdo prodával, mohou koupit další. „Ale stanic, které ještě můžeme koupit, zase tolik není. Velké řetězce jako Benzina, Shell nebo Mol nám žádnou pumpu neprodají. Kvůli konkurenčnímu boji ji raději zavřou,“ říká Ondra.

Ceny ropy nedávno padaly kvůli pandemii koronaviru do záporu. Jak to postihlo váš byznys?

Letošní zisky by nemusely klesnout nějak výrazně. Obrat nyní máme v porovnání s prvním loňským pololetím zhruba o půl až tři čtvrtě miliardy nižší. Je dost možné, že se to do konce roku vylepší, uvidíme. Pro nikoho to ale nebylo lehké, i naše pumpy u hranic byly bez tržeb, také téměř nejezdily kamiony.

V posledních letech se firmě poměrně dařilo, obrat jste měli meziročně o 481 milionů vyšší. Zisk se ale o něco snížil, čím to?

Bratr, který má na starost technické věci, se pustil do rekonstrukcí čerpacích stanic. Lidé už chtějí vyšší standard, lepší záchody a podobně. U každé pumpy to vyjde na několik milionů, loni to bylo dohromady tak 30 milionů. Předěláváme i věci, které nejsou vidět, jako třeba lepší palivové nádrže. Peněz na investice tedy máte i nyní dost? Nemáme žádné jiné akcionáře a všechny peníze jdou zpět do firmy. Peníze máme, kdyby nám nyní někdo nabídl pumpu, můžeme ji koupit.

Jak se taková pumpa nakupuje?