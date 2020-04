ČBA: Moratorium přitvrdí boj o bonitní klienty | E15.cz

Vládou schválený návrh na až půlroční odklad splátek úvěrů pro dlužníky, kteří o to projeví zájem, by neměl otřást finančním trhem, ani úroky z půjček. “Moratorium by nemělo mít vliv na cenu úvěrů,” říká výkonný ředitel České bankovní asociace (ČBA) Pavel Štěpánek.